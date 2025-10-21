Así sería el horario del amanecer y el atardecer con el fin del cambio de hora

El cambio de hora de este próximo domingo 26 de octubre puede ser de los últimos. España quiere que a partir de 2026 no haya que atrasar ni adelantar más el reloj. Esto abre ahora otro debate que es el de qué horario es mejor: el de invierno o el de verano o el que corresponde por huso horario. En caso de prosperar la iniciativa española en Europa de que se supriman estos cambios de hora en toda la UE, España tendrá que decidir con qué horario se queda.

La decisión es relevante ya que marcaría la hora aproximada del amanecer y el atardecer durante todo el año, teniendo en cuenta que a medida que cambian las estaciones estos horarios se modifican de forma natural. Hasta ahora el cambio de hora se usaba con fines de ahorro energético, una tesis que ya no avalan los expertos, quienes incluso aseguran que es malo para la salud.

Con el cambio de hora del próximo domingo 26 de octubre, se pasará al horario de invierno que hará que el amanecer en Cádiz sea a las 7:43 horas y el atardecer a las 18:43 horas. En estos últimos días de horario de verano, en Cádiz el amanecer está siendo a las 8:38 y el atardecer a las 19:38 horas. No obstante, en los meses de junio y julio la hora de luz máxima es hasta las 22 horas, un tipo de horario que cuenta con muchos adeptos en España.

El horario definitivo de España y por qué es mejor para la salud

La peculiaridad de España es que su huso horario es el mismo que el de Berlín, pese a que el suyo natural es el de Greenwich el mismo que tienen las Islas Canarias, Reino Unido y Portugal. Por lo que si España decidiese volver a su huso horario natural se alinearía con parte de su territorio insular y con uno de sus países vecinos. El plan europeo recomienda que todos los países recuperen su huso horario habitual. Por lo que, de aprobarse, en España se retrasaría el reloj una última vez para no adelantarlo nunca más, quedándose así el horario de invierno para siempre. Esto dejaría los amaneceres en torno a las 7 de la mañana y el atardecer en torno a las 7 de la tarde.

Un trabajo científico publicado en la revista de la Universidad de Stanford sostiene que el horario de invierno es el más saludable. Según dicen, se evitarían unos 300.000 casos de accidentes cerebrovasculares al año y reduciría en 2,6 millones el número de personas con obesidad, con adoptar la hora de invierno.

El tiempo de exposición a la luz natural facilita que el ciclo circadiano funcione de manera más correcta. Según sostienen los expertos, la mayoría de las personas tendrán menor carga circadiana con un horario estándar.