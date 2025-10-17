El cambio de hora que recoge el BOE: este día de octubre entrará el horario de invierno

Aunque el tiempo y sobre todo el calor de estos días no sea indicativo, lo cierto es que ya se nota que las tardes se van acortando. Las horas de luz ya no son las mismas que en verano y lo que hace unas semanas aún podíamos hacer de día por las tardes, ahora ya se realiza con el cielo algo más oscurecido. El cambio de hora se aproxima, la fecha en la que diremos adiós al verano hasta el año que viene y entraremos de lleno en el verano, con la esperanza de que el tiempo también acompañe.

¿Cuándo toca cambiar al horario de invierno?

Como hace cada 5 años, y al tratarse de una cuestión que genera un gran interés social, el Boletín Oficial del Estado recoge a través de un Real Decreto las fechas en que se producen en España los cambios de hora, un ordenamiento que no hace más que incorporar a la normativa española la directiva de la Unión Europea. Tal como se explica en el texto, el próximo domingo 26 de octubre y "en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas". Es decir, que tal como explica el BOE, en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, a las 3:00 horas volverán a ser las 2:00, un cambio que permitirá alargar algo más el sueño y que se traducirá en un día de 25 horas.

¿Es verdad que los cambios de hora se van a terminar?

España empezó a cambiar la hora en 1918, tras ponerse en marcha a partir de la I Guerra Mundial por varios países para ahorrar energía. Desde entonces, los ciudadanos han estado ajustando sus relojes dos veces al año: en marzo y en octubre.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los beneficios del cambio de hora han sido cuestionados. Estudios recientes sugieren que el ahorro energético es mínimo, mientras que los efectos negativos sobre la salud, como alteraciones del sueño y el ritmo circadiano, son cada vez más evidentes. Esto ha llevado a la Unión Europea a reconsiderar la necesidad de mantener esta práctica.

¿Será el último cambio de hora en 2026?

El Parlamento Europeo estableció un régimen de cambio de hora con vigencia indefinida. Aunque las fechas de los cambios se establecieron de manera inequívoca (el último domingo del mes de marzo y el último domingo de octubre), el Diario Oficial de la Unión Europea publica el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes. La última publicación es de 2021 en el que se recogían las fechas de los cambios de hora de los cinco años posteriores, es decir, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

El BOE mantiene esta frecuencia de publicación igualmente, por lo que en 2026, si no hay cambios a este respecto aún, volverá a publicar una nueva orden en el que se darán a conocer las fechas exactas de los próximos cinco años (es decir, para 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031) en virtud de ese carácter indefinido del cambio de hora.