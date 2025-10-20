El cambio de hora de invierno del próximo fin de semana será de los últimos: Pedro Sánchez propone su eliminación en toda la UE

El cambio de hora puede tener sus días contados, el de este próximo domingo 26 de octubre puede ser de los últimos. Esta vez sí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado a primera hora de este 20 de octubre, inicio de la semana del cambio al horario de invierno, que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido". Por eso, propondrán a la UE en un Consejo Europeo que se elimine para todos los países del bloque comunitario esta medida que, argumenta, ya no "sirve para ahorrar energía". El cambio de hora de invierno es este próximo fin de semana, en la madrugada del domingo 26 de octubre a las 3 serán las 2. En caso de prosperar la iniciativa española, será el penúltimo de invierno.

El BOE recoge que los últimos domingos de octubre son los establecidos para retrasar la hora unos sesenta minutos para pasar a lo que se conoce como el horario de invierno. Por otro lado, los últimos domingos de marzo son los escogidos para adelantar el reloj unos sesenta minutos y pasar así al horario de verano. El cambio de este próximo fin de semana está contemplado por el Boletín Oficial del Estado también para el 25 de octubre de 2026. El último que contempla el BOE para verano es el del 29 de marzo de 2026.

El Consejo de Energía de este octubre será diferente por esta petición de España de abolir los cambios horarios. En el vídeo difundido por Pedro Sánchez en sus redes sociales defiende que esta medida "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente". El Parlamento Europeo ya votó a favor de cambiar la hora. "Así que hoy el Gobierno de España va a defender que hagamos valer ese voto mayoritario en el Consejo Europeo y dejemos de cambiar las horas", sostiene Pedro Sánchez.

¿Por qué no se ha acabado con el cambio de hora?

El europalamento votó en 2019 a favor de acabar con los cambios de horario de invierno y de verano. El pleno votaba a así a favor de una consulta pública realizada por la Comisión Europea a 4,6 millones de habitantes de los países de la UE. El 84% pidió acabar con esta práctica.

La propuesta de la Comisión no fue bien recibida en el Consejo de la UE, que no se puso de acuerdo sobre cómo gestionar esta situación que lleva siendo objeto de debates y rumorología durante años por parte del ciudadano de a pie.

La posición de España sobre este asunto está recogida en el mismo BOE. En 2019, el Gobierno puso en manos de un comité de expertos la decisión. Estos concluyeron que "no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta".