Así será el tiempo para Navidad en Cádiz: estas son las primeras previsiones para los días festivos

La Navidad es una época del año en la que se producen muchos reencuentros familiares, comidas de empresa y de amigos y que invita a pasar mucho tiempo en la calle, por eso es inevitable tener la mirada puesta en el cielo para ver qué tiempo va a hacer en estas jornadas festivas. En Cádiz, donde el invierno suele ser más suave que en otras zonas de España, las primeras previsiones para los días festivos ya empiezan a marcar una tendencia clara: este año, el ambiente será más frío de lo habitual y con posibilidad de lluvias en algunos momentos clave.

Aún quedan varios días por delante para el tiempo pueda cambiar y ajustarse pero tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como los portales especializados coinciden en señalar que la recta final de diciembre vendrá marcada por temperaturas por debajo de la media.

Días previos pasados por agua

En esta semana previa a la de Navidad, el tiempo será principalmente inestable ya que las jornadas con lluvias permancerán a lo largo de la semana e incluso durante el din de semana. Las temperaturas se mantienen estables entre los 13ºC y los 15ºC sin muchas variaciones. De cara al fin de semana, se esperan muchas más precipitaciones tanto para el sábado como para el domingo, estas continuarán hasta el lunes, por lo que se vivirá un día del Sorteo Extraordinario de Navidad con paraguas por las calles.

Este comportamiento encaja dentro de un patrón más inestable, con la llegada de frentes atlánticos y masas de aire más frías que, poco a poco, van desplazando el ambiente templado típico del otoño tardío.

Según los datos que aparecen en Eltiempo.es, a partir del martes 23 de diciembre el cielo se despejará y las temperaturas comenzarán a descender. Las jornadas del 24 y 25 de diciembre estarán marcadas por sol y nubes y sol, respectivamente. El descenso térmico se acenturá en la jornada de Navidad dejando una mínima de 9ºC a primera hora del 25 de diciembre.

Más frío de lo normal durante la semana de Navidad

Según las previsiones de AEMET, la semana de Navidad y la de fin de año estarán marcadas por temperaturas inferiores a lo habitual para esta época en buena parte del país, incluida Andalucía. En Cádiz, esto se traducirá en máximas más contenidas y mínimas más bajas, especialmente durante la noche.

Durante el día, el termómetro podría moverse en valores frescos, lejos de los registros suaves. Por la noche, el ambiente será claramente invernal, con sensación térmica más baja debido a la humedad y al viento, un factor habitual en la capital gaditana.

De cara a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026, AEMET ha señalado que estos días, todavía "con más incertidumbre en el pronóstico", seguirían un patrón similar en cuanto a las temperaturas, con un tiempo frío aunque no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.

El tiempo en la provincia de Cádiz

En la Bahía de Cádiz aún quedan varios días de lluvias previos a Navidad y es que a partir del viernes por la noche comenzará a llover en algunos puntos como El Puerto de Santa María, San Fernado, Puerto Real o Rota y es que no habrá mucha tregua en estos días dado que la propabilidad de lluvia constante del 19 de diciembre al 22 de diciembre es bastante alta en todos estos municipios. Se espera que sea una lluvia constante y que aunque haya algunas horas sin precipitaciones, se mantengan durante estos tres días seguidos.

Las temperaturas en estas localidades se mantendran estables durante las jornadas pasadas por agua entre los 12ºC y los 15ºC, más o menos. Siempre existe la posibilidad de que la sensación térmica pueda cambiar debido al viento. A partir del 23 de diciembre el cielo permanecerá despejado para disfrutar de la Nochebuena y Navidad.

En la Sierra de Cádiz se esperan jornadas de lluvias a partir del sábado 20 de diciembre y habrá tres días consecutivos de lluvia en localidades como Arcos de la Frontera, Grazalema, Ubrique y Setenil de las Bodegas. Respecto a la temperatura cambiará dependiendo del muncipio pero se mantendrá más o menos estable en las jornadas de lluvias entre los 7ºC y los 10ºC. En Grazalema, se espera und escenso térmico importante para el lunes 22 de diciembre con una mínima de 3ºC y una máxima de 6ºC.

Los días 24 y 25 de diciembre se espera que el sol sea el protagonista y las temperturas mínimas seguirán descendiendo hasta los 2ºC en Grazalema. En el resto de muncipios mencionados el sol también hará aparición los días claves, aunque hay probabilidad de lluvia el jueves 25 de diciembre en Setenil de las Bodegas. El descenso de las temperaturas también será acentuado en el resto de localidades gaditanas.