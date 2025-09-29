Así será la deducción para celiacos en la declaración de la Renta en Andalucía

Andalucía ha anunciado la creación de una nueva deducción autonómica en el IRPF dirigida a personas con celiaquía. La medida, que entrará en vigor con los presupuestos autonómicos de 2026, permitirá aplicar una reducción de 100 euros por contribuyente con esta enfermedad en la declaración de la renta. Se trata de un paso que busca aliviar, aunque de manera modesta, el sobrecoste que afrontan quienes deben seguir una dieta sin gluten.

"En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", expresaba Juanma Moreno, en sus redes sociales.

Quiénes podrán aplicarla

La deducción se reconocerá en aquellos casos en los que la persona diagnosticada de celiaquía sea el propio contribuyente, su cónyuge o alguno de sus descendientes. Según las estimaciones de la Junta de Andalucía, la medida alcanzará a unas 40.000 familias de la comunidad autónoma.

Por el momento, no se ha precisado el coste presupuestario que tendrá esta rebaja fiscal. Desde el Gobierno andaluz se ha limitado a señalar que forma parte de un paquete más amplio de medidas incluidas en la política fiscal autonómica.

Cómo funcionará la deducción

Importe fijo : 100 euros por contribuyente afectado.

: 100 euros por contribuyente afectado. Aplicación temporal : podrá aplicarse a partir de la declaración de la renta correspondiente a 2026.

: podrá aplicarse a partir de la declaración de la renta correspondiente a 2026. Requisitos: aún no se han detallado los criterios de acreditación, aunque lo previsible es que se exija un diagnóstico médico que confirme la celiaquía.

Se espera que la normativa que regule el presupuesto concrete los requisitos formales y posibles límites, como topes de renta o patrimonio.

Una ayuda frente al sobrecoste del gluten

El precio de los productos sin gluten sigue siendo uno de los principales retos para las familias celiacas. Diversos estudios apuntan a que la cesta de la compra de una persona afectada puede encarecerse varios cientos de euros al año frente a la de quienes no padecen esta enfermedad.

La Junta de Andalucía pretende reconocer esa diferencia a través de esta deducción, aunque la cifra de 100 euros queda por debajo de los cálculos que hacen las asociaciones de pacientes. Aun así, supone un primer paso en la incorporación de este tipo de medidas en el ámbito fiscal autonómico.

Parte de un paquete más amplio

La deducción para celiacos no es una medida aislada. Se enmarca en una serie de reformas tributarias que el Ejecutivo andaluz ha anunciado en las últimas semanas. Entre ellas figuran nuevas deducciones relacionadas con los gastos veterinarios de mascotas, las cuotas de gimnasio y la ampliación de las ayudas por alquiler para jóvenes y mayores.

El objetivo declarado es avanzar hacia un sistema fiscal más cercano a las necesidades cotidianas de los ciudadanos, con medidas específicas que respondan a distintas realidades sociales y económicas.

Qué deben hacer las familias

Quienes conviven con la celiaquía en Andalucía deberán estar atentos a la publicación de los presupuestos de 2026 y a la normativa que regule la aplicación de esta deducción. Será importante conservar la documentación médica que acredite la enfermedad, así como consultar con la Agencia Tributaria o con un asesor fiscal para aplicar correctamente la ayuda en el momento de realizar la declaración.

La creación de esta deducción representa un gesto de reconocimiento hacia un colectivo que asume cada día un coste económico adicional por motivos de salud. Aunque su alcance económico sea limitado, se convierte en una señal de apoyo institucional y en un precedente que podría abrir la puerta a futuras medidas más ambiciosas en materia de fiscalidad y salud pública.