Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros en cuotas de gimnasio en la próxima declaración de la renta

La Junta de Andalucía ha anunciado una nueva deducción fiscal que permitirá a los contribuyentes descontar hasta 100 euros en las cuotas de gimnasio y otras actividades deportivas a partir de la declaración del IRPF de 2025. La medida, que se incorporará en el Presupuesto autonómico para 2026, pretende fomentar la práctica deportiva como parte de la estrategia de salud pública. Esto llega después de que el presidente autonómico también anuciara el pasado martes que los dueños de mascotas podrán tener un beneficio fiscal por el cuidado de la misma.

Qué se podrá deducir y a quién afecta

Según ha detallado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la deducción será del 15 % de los gastos en ejercicio físico, con un máximo de 100 euros por persona. Lo más relevante es que no habrá límite de renta, de modo que podrán beneficiarse todos los residentes en Andalucía, con independencia de su nivel de ingresos.

Los pagos deducibles incluirán cuotas de gimnasios, centros deportivos, clubes, federaciones y entidades similares que promuevan actividades físicas. La Junta calcula que la medida alcanzará a 785.000 contribuyentes, lo que se traduce en un ahorro conjunto de aproximadamente 36 millones de euros.

Calendario de aplicación

El beneficio fiscal será aplicable a partir del 1 de enero de 2025, lo que significa que podrá usarse en la declaración de la Renta correspondiente a ese ejercicio, que se presenta en 2026. Se incorporará en el tramo autonómico del IRPF, dentro de la política de rebajas fiscales que el Ejecutivo andaluz asegura estar impulsando desde 2019.

La medida se suma a otras deducciones recientes anunciadas por la Junta, como la relativa a los gastos veterinarios durante un año de las mascotas -o tres años en caso de adopción- incluso para los animales de asistencia para personas con discapacidad o las mascotas vinculadas a situaciones de violencia de género— la medida se prolongará durante toda la vida del animal. Esta deducción también tendrá efectos retroactivos para la Renta de 2025, lo que confirma la intención del Gobierno andaluz de extender las rebajas fiscales a distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El argumento del Ejecutivo

La consejera Carolina España defendió la medida subrayando que “el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental”. Según destacó, fomentar la actividad deportiva ayuda a prevenir enfermedades "la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales".

El Ejecutivo autonómico insiste en que la reducción de impuestos no implica necesariamente una caída de recaudación, ya que la mayor actividad económica y la ampliación de la base de declarantes pueden compensar la rebaja en los tipos.

Preguntas todavía abiertas

Pese al anuncio, aún quedan por resolver algunos aspectos prácticos. Entre ellos:

Qué documentación deberán presentar los contribuyentes para justificar los gastos (facturas, recibos o certificados).

Si habrá una lista detallada de actividades deportivas válidas.

Cómo se controlará que los pagos declarados estén vinculados exclusivamente al ejercicio físico.

Estos detalles se concretarán en la normativa que acompañe al Presupuesto de 2026.

Un incentivo fiscal con enfoque en la salud

En definitiva, la nueva deducción permitirá a los andaluces ahorrar hasta 100 euros en sus cuotas deportivas a partir de la Renta de 2025. Se trata de una iniciativa con un claro objetivo doble: apoyar la salud y el bienestar de la población a través del deporte, y al mismo tiempo, reforzar la estrategia de bajada de impuestos que la Junta de Andalucía ha convertido en una de sus señas de identidad desde 2019.

Con esta medida, Andalucía se convierte en una de las pocas comunidades que incluye el deporte como gasto deducible en el IRPF, y abre el debate sobre si este tipo de incentivos fiscales pueden extenderse a nivel nacional en los próximos años.