Septiembre se estrena en Cádiz con alivio: tras un agosto sofocante, el poniente regala un final de verano perfecto

El inicio de septiembre ha llegado acompañado de un cambio que se percibe en cada rincón de la provincia. Tras un mes de agosto catalogado como uno de los más calurosos desde que existen registros, las temperaturas han descendido de forma notable y el viento de poniente se ha impuesto, ofreciendo un final de verano mucho más llevadero y atractivo.

El mes pasado dejó cifras históricas. Los primeros veinte días de agosto fueron los más cálidos registrados en España, con numerosas jornadas que superaron ampliamente los 40 °C. En Cádiz, el bochorno se hizo sentir con noches tropicales que impedían el descanso y con máximas que alcanzaron valores poco habituales en la franja atlántica. Fue, según AEMET, uno de los episodios más prolongados de calor extremo en las últimas décadas.

Viento de poniente como protagonista del fin del verano

La situación cambió de manera radical mediados de la segunda quincena. El viento de poniente, procedente del océano, comenzó a soplar con intensidad y provocó un descenso térmico que transformó el ambiente. Las noches se volvieron más frescas, los termómetros dejaron de marcar mínimas asfixiantes y la sensación generalizada fue de alivio.

Este giro permitió que el final de agosto y la entrada en septiembre se disfrutaran de manera distinta. Las playas volvieron a llenarse sin el agobio del calor excesivo y los gaditanos recuperaron actividades al aire libre que habían quedado aparcadas durante la ola de calor.

Previsión para los primeros días de septiembre

De acuerdo con la previsión de AEMET, la primera semana del mes estará marcada por la estabilidad atmosférica. En la capital gaditana y en el conjunto de la provincia se esperan cielos despejados, máximas que oscilarán entre los 26 y 30 °C y mínimas que se situarán entre 19 y 22 °C.

Este escenario anuncia un tiempo ideal para seguir disfrutando del verano sin los rigores de semanas anteriores. La brisa del poniente continuará presente, garantizando jornadas soleadas pero con una sensación térmica moderada, especialmente en la franja litoral. Tampoco se prevén lluvias ni nubes significativas a corto plazo.

El alivio actual no oculta la tendencia observada en los últimos años. Según los datos de AEMET, el verano de 2025 se situará entre los más cálidos de la serie histórica, con anomalías positivas continuadas desde finales de mayo. El incremento en la frecuencia y duración de las olas de calor responde a un patrón cada vez más consolidado, vinculado directamente al cambio climático.

En este contexto, lo ocurrido en agosto refuerza una evidencia: los episodios de calor extremo ya no son excepcionales sino recurrentes. La provincia de Cádiz, pese a la influencia refrescante del Atlántico, no queda al margen de este fenómeno.

Cádiz, escenario de un final de verano idílico

Aun así, el viento de poniente ha permitido que septiembre se estrene con un ambiente que recuerda al Cádiz más amable: días soleados, noches frescas y una temperatura perfecta para el paseo, la playa o la terraza. Un contraste que convierte al final de este verano en uno de los más agradables en la memoria reciente, después de semanas en las que el calor había puesto a prueba la resistencia de la población.

El arranque de septiembre en la provincia puede describirse, por tanto, como un bálsamo climático. Tras un agosto abrasador, Cádiz disfruta ahora de un respiro que deja estampas muy distintas: playas concurridas pero sin excesivo calor, calles animadas al caer la tarde y noches en las que dormir con las ventanas abiertas vuelve a ser posible.