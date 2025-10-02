El SEPE habilita una ayuda de 600 euros durante 4 meses para los profesionales de este sector

Los trabajadores del sector cultural y artistas pueden acogerse a la Prestación Especial para Artistas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un ayuda para las personas en paro dedicadas a este sector de entre 480 y 600 euros al mes durante al menos cuatro meses. A esta prestación acceden aquellos profesionales de las artes que no pueden acceder al paro ordinario.

Una de las características especiales de este sector es la temporalidad de los contratos así como los picos de inactividad que impiden obtener ingresos de una forma más regular. Por lo que está prestación del SEPE busca apoyar a esas personas más vulnerables del sector cultural mientras que no tengan una ocupación.

Las personas que pueden solicitar esta ayuda va desde músicos, actores e intérpretes hasta técnicos y auxiliares. El objetivo de la prestación es amortiguar los meses de inactividad artística con cero ingresos. Esta ayuda de 4 meses tiene una cuantía de entre 480 y 600 euros, según la cotización. El 100% se reconoce cuando en los últimos 60 días se han superado los 60 euros diarios, lo que es equivalente al 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Asimismo, estos 120 días de cobro de la prestación contarán en la cotización para la jubilación y las cuantías no se modifican en función de los hijos a cargo.

Requisitos para obtener la Prestación Especial para Artistas de 400 euros

Situación legal de desempleo

60 días cotizados en los últimos 18 meses o 180 días trabajados en los últimos 6 años

Pertenecer al sector cultural: artes escénicas, audiovisuales y musicales, y actividades técnicas o auxiliares vinculadas.

Renunciar a otra prestación ordinaria concedida por la Administración Pública

Cómo solicitar la ayuda de 400 euros del SEPE para artistas

Este trámite se puede realizar en las oficinas del SEPE o vía telemática con usuario de Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. La obtención de esta ayuda está supeditada a que no se esté obteniendo ninguna otra prestación en ese momento y con estar en situación legal de desempleo. En caso de conseguir empleo por cuenta ajena o propia, se cancelaría la prestación.

Sin embargo, el beneficiario podrá seguir obteniendo ingresos de derechos de propiedad intelectual y de imagen al mismo tiempo que obtiene entre 400 y 600 euros de Prestación Especial para Artistas. Para volver a solicitar esta ayuda, en caso de necesidad, debe de pasar un año desde la obtención de la anterior.