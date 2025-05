El SEPE suspenderá el subsidio a los mayores de 52 años por este motivo

En España hay personas que tienen más de 52 años y que reciben mensualmente el subsidio, ya que se encuentran en una situación de desempleo y que han agotado el paro. Esto supone una complicación para ellos porque además de estar sin trabajo, no pueden pedir una jubilación anticipada porque no tienen los años cotizados suficientes como para poder retirarse ya. El subsidio se cobra de manera indefinida hasta que la persona encuentre un empleo o tenga la edad suficiente para jubilarse.

El SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, ha anunciado que se suspenderá el subsidio para mayores de 52 años siempre y cuando no presenten la Declaración Anual de Rentas (DAR). Este es el nuevo requisito necesario para poder seguir teniendo acceso a este servicio que brinda el estado para las personas desempleadas de más de 52 años. A pesar de que la reciente exención de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) bajo el Real Decreto-ley 2/2024 ha relajado formalidades, el DAR sigue siendo indispensable.

¿Quiénes tienen acceso a este subsidio?

Las personas que tienen acceso a este tipo de ayuda necesitan haber acumulado al menos 15 años de cotizaciones a la Seguridad Social, además de un mínimo de dos años previos a esos 15 años antes de poder solicitarlo. Aquellas personas que tienen acceso a esta ayuda se enfrentan a un panorama complicado porque debido a su edad su incorporación al mercado laboral es más complicada que la del resto. La reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno había exigido originalmente la obligación de presentar la declaración del IRPF, con el fin de aumentar la fiscalización de las ayudas y prevenir el fraude fiscal. Sin embargo, esta obligación se ha dejado sin efecto temporalmente, lo que no exime de la presentación anual de rentas.

Es necesario hacer la Declaración Anual de Rentas para poder obtener este subsidio si se tienen más de 52 años. Este documento permite ver las rentas e ingresos de la persona beneficiaria de la ayuda, de esta manera el SEPE tiene la capacidad para averiguar si sigue cumpliendo con los requisitos necesarios como para seguir siendo receptor de la cuantía asignada.

Una de las condiciones indispensables para recibir la prestación es que los ingresos de la persona beneficiaria no debe superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluyendo dos pagas extraordinarias. Actualmente, este límite está fijado en 888 euros mensuales. Es necesario presentar la DAR cada año y tiene que hacerse en los 15 días hábiles al periodo de finalización anual.

Aquellas personas que no presenten la Declaración Anual de Rentas pondrán en peligro su ayuda ya porque esto supone la suspensión del subsidio para mayores de 52 años. Este no es la única penalización que perciben los usuarios sino que aquellos que no realicen esta declaración de la renta verán como se paralizan, también, las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto es algo primordial de cara a la futura jubilación.