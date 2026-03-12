Sara Baras pone a bailar flamenco a Nueva York: “Un poquito de bulería en Times Square”

Es la bailaora gaditana más internacional y acaba de ser reconocida hija predilecta por la Diputación de Cádiz en el acto institucional del Día de la Provincia de Cádiz que se conmemora el 19 de marzo. Una distinción que recibe por “ser reconocida por todo el mundo y una persona que ha llevado la cultura de Cádiz por todos los lugares”, apuntó la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez.

Y no se equivocaba, pues la bailaora gaditana acaba de ofrecer cuatro funciones de su espectáculo ‘Vuela’ en el Flamenco Festival de Nueva York, donde ha participado en esta relevante cita estadounidense rindiendo homenaje a la creatividad, el virtuosismo y el espíritu explorador de Paco de Lucía.

Tras su paso por Nueva York, la bailaora Sara Baras sorprendió a todos con un baile flamenco en Times Square. Ha sido la propia artista quien ha compartido este momento con sus seguidores en redes sociales, con un vídeo en el que demuestra el poderío gaditano en tierras americanas.

“Un poquito por bulería en Times Square. Con mucho frío, pero muy felices de compartir un pedacito de Vuela, recordando al maestro Paco de Lucía, para el documental de los 25 años del Flamenco Festival de Nueva York”, ha detallado en sus redes sociales. De esta manera, la bailaora gaditana ha puesto a sus pies a Nueva York, derrochando talento en el lugar más famoso de la ciudad.