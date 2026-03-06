Sara Baras 'Vuela' en la primera de sus cuatro funciones en el Flamenco Festival de Nueva York

La bailaora gaditana más internacional, Sara Baras, Vuela ya en el Flamenco Festival de Nueva York donde la tarde de este 5 de marzo ha celebrado la primera de las cuatro funciones que la artista tiene programadas de su último espectáculo en el que rinde homenaje al guitarrista algecireño Paco de Lucía.

Así, hasta el próximo domingo 8 de marzo, la empresaria y coreógrafa, VIII Premio Federico Joly que le concendió el Grupo Joly en 2024, actúa en el New York City Center, en el marco de la 25 edición de la relevante cita estadounidense con un montaje con el que Baras también ha querido conmemorar la creación hace un cuarto de siglo de su propia compañía.

Con Vuela, la creadora traduce en movimiento el legado musical del genial guitarrista y compositor, rindiendo homenaje a la creatividad, el virtuosismo y el espíritu explorador de Paco de Lucía. Su baile, arraigado en la tradición pero abierto a nuevos caminos expresivos, refleja la capacidad del guitarrista para respetar la esencia del flamenco mientras empuja constantemente sus límites. Sobre el escenario, la artista se acompaña de 13 excepcionales músicos y bailarines -entre ellos los gaditanos Keko Baldomero (director musical), May Fernández (cantaora) y Daniel Saltares (bailaor)- en un viaje compuesto por una quincena de piezas únicas repartidas en cuatro actos, cada uno centrado en una palabra que guía el discurso del espectáculo: madera, mar, muerte y volar.

Asimismo, la noche del jueves también se celebró la segunda función del espectáculo Flamenco Meets Jazz, de Dani de Morón con el pianista Shai Maestro en el Jazz At Lincoln Center. Dani de Morón, una de las figuras más personales y renovadoras de la guitarra flamenca actual, se encontró sobre el escenario con el afamado pianista Shai Maestro; una cita que honró el espíritu de apertura y el diálogo entre géneros.