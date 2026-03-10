El atún rojo de Barbate llega a Madrid: así es el nuevo restaurante El Campero donde disfrutarás de la excelencia gastronómica sin salir de la capital

La Casa del Pescador, uno de los salones de El Campero Madrid que te transportará a la esencia marinera de Barbate

Para hablar de excelencia gastronómica es inevitable hablar de El Campero de Barbate, que cuenta con dos Soles de Repsol y está recomendado por la Guía Michelin. En la costa de Cádiz es toda una institución, pero a partir de ahora también lo será en Madrid, donde este pasado lunes, 9 de marzo, abrió sus puertas de la mano de Azotea Grupo.

El Campero ha llegado a la capital española dispuesto a quedarse. Este nuevo restaurante está ubicado en un palacio rehabilitado del barrio de Salamanca (María de Molina, 25), con un diseño que recrea el restaurante original de la costa gaditana y con un espacio que suma 900 m2 y con capacidad para 200 comensales en total, entre los salones y el jardín exterior.

Por primera vez, los madrileños podrán disfrutar de la experiencia completa del restaurante de Barbate sin salir de la capital. De esta manera, el Campero Madrid tendrá la misma filosofía, carta y espíritu que lo hacen legendario: respeto al producto e innovación técnica.

Una experiencia vanguardista

Bajo la dirección gastronómica de Julio Vázquez, jefe de cocina de El Campero desde 2017, estará ubicado en un palacio rehabilitado en el barrio de Salamanca con un interiorismo diseñado por MIL Studios, que reinterpretará la esencia luminosa y atlántica de Barbate mediante materiales nobles y texturas naturales.

La filosofía de este restaurante va más allá de una tendencia vanguardista, hacia el verdadero significado de la cocina tradicional almadrabera y la dieta mediterránea, sin dejar a un lado el bienestar. En El Campero Madrid se respeta el sabor de los productos locales con nuevas técnicas y recetas de vanguardia. Un espacio gastronómico que redescubre un producto único, sostenible y estacional, como es el atún rojo de almadraba.