Estos son los restaurantes de Cádiz que brillan más que el sol: más de quince recomendaciones con Soles en la Guía Repsol 2026

Mesón Sabor Andaluz, Mare y La Carboná han conseguido nuevos Soles de la Guía Repsol este 2026

Esta cafetería de Cádiz vuelve a tener uno de los 100 mejores cafés de especialidad de España

La sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular o la esencial coherencia de los proyectos de los restaurantes se deja ver en las cocinas, en el local, la puesta en escena y la bodega. Estos parámetros son los que se tienen en cuenta a la hora de calificar los Soles Guía Repsol. En la provincia de Cádiz, un total de 16 restaurantes cuentan con esta distinción y, en este 2026, Mesón Sabor Andaluz ha conseguido dos Soles, Mare un Sol y La Carboná un Sol. Echa un vistazo a los Soles gaditanos:

Aponiente (El Puerto) / Tres Soles
Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle) / Dos Soles
Restaurante El Campero (Barbate) / Dos Soles
Restaurante Alevante by Ángel León (Chiclana) / Dos Soles
LÚ Cocina y Alma (Jerez) / Dos Soles
Mantúa (Jerez) / Dos Soles
Restaurante Mare (Cádiz) / Un Sol
La Carboná (Jerez) / Un Sol
Restaurante Antonio (Zahara de los Atunes) / Un Sol
Atxa (Tarifa)
Casa Bigote (Sanlúcar de Barrameda) / Un Sol
Código de Barra (Cádiz) / Un Sol
Restaurante El Alférez (El Palmar, Vejer) / Un Sol
El Faro de El Puerto (El Puerto de Santa María) / Un Sol
La Castillería (Vejer) / Un Sol
La Taberna del Chef del Mar (El Puerto) / Un Sol
