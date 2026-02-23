Estos son los restaurantes de Cádiz que brillan más que el sol: más de quince recomendaciones con Soles en la Guía Repsol 2026
Mesón Sabor Andaluz, Mare y La Carboná han conseguido nuevos Soles de la Guía Repsol este 2026
Esta cafetería de Cádiz vuelve a tener uno de los 100 mejores cafés de especialidad de España
La sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular o la esencial coherencia de los proyectos de los restaurantes se deja ver en las cocinas, en el local, la puesta en escena y la bodega. Estos parámetros son los que se tienen en cuenta a la hora de calificar los Soles Guía Repsol. En la provincia de Cádiz, un total de 16 restaurantes cuentan con esta distinción y, en este 2026, Mesón Sabor Andaluz ha conseguido dos Soles, Mare un Sol y La Carboná un Sol. Echa un vistazo a los Soles gaditanos: