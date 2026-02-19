Esta cafetería de Cádiz vuelve a tener uno de los 100 mejores cafés de especialidad de España

Si quieres saborear uno de los mejores cafés de especialidad, en Cádiz te lo ponemos fácil. En la ciudad gaditana podrás encontrar una gran variedad de cafeterías, pero solo una de ellas se encuentra dentro del ranking nacional de The Best Coffee Shops, un listado donde podrás encontrar los mejores lugares para disfrutar cafés de alta calidad.

En este listado nacional encontrarás principalmente cafeterías de especialidad, pero también hallarás hoteles y restaurantes con experiencias de café únicas y ultra premium. En la edición de este 2026, Sensa Café ha vuelto a incluirse en este prestigioso listado, que se ha dado a conocer durante una Gala celebrada en Madrid el pasado 15 de febrero.

“Por segundo año consecutivo, estamos dentro de The Best Coffee Shops Spain, el listado anual de Coffee Fest que reconoce a las 100 mejores cafeterías de especialidad de España según los criterios de la organización. No os imagináis la ilusión que nos hace. Detrás de esto hay muchas horas de trabajo, aprendizaje, pruebas, errores… y muchas ganas de hacer las cosas cada día un poco mejor", ha confesado el establecimiento en sus redes sociales.

La Gala se celebraba en Madrid pero con las condiciones meteorológicas y la coincidencia con el Carnaval en Cádiz, lamentan que fue imposible recoger el reconomiento personalmente. "Coffee Fest es uno de los congresos de referencia del café de especialidad en España, donde se reúnen profesionales, marcas y proyectos del sector, y un evento que impulsa cada vez más el café de especialidad en el país. Aun así, lo importante sigue pasando aquí, en el día a día: el equipo, el café y todos vosotros, que venís, recomendáis y formáis parte de esto", detallan.