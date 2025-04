Sandra Moñino, nutricionista: "La mantequilla procedente de lácteos es saludable"

Llevar una dieta saludable es complicado a día de hoy cuando hay tantos productos procesados en los supermercados. Hay quienes aconsejan no comer pan en el desayuno, otros que sí, algunos hablan de que no se debe untar con ningún tipo de mantequilla o margarina, pero ¿qué dicen los expertos respecto a la mantequilla?

En uno de los perfiles de Instagram que destacan por su contenido relacionado con la nutrición está la experta Sandra Moñino, ella sube contenido especialmente relacionado con la comida antiinflamatoria, da consejos, trucos e incluso recetas de desayunos o comidas que sean sanas, saludables y que no tengan efectos inflamatorios.

Una de las grandes dudas para todos aquellos que quieren llevar una dieta equilibrada es si por la mañana pueden hacer uso de la mantequilla o margarina en tostadas o en cualquier otro formato. A lo largo de los años, estos dos alimentos han estado en el ojo del huracán porque los nutricionistas no se aclaraban si eran buenos o no para la salud, pero Sandra Moñino ha dejado bien clara su postura en el pódcast Con jengibre y limón, que presenta junto a la periodista amante de la vida saludable María Pérez.

¿Qué es más saludable la mantequilla o la margarina?

"Otro tipo de grasa que también me gusta es la mantequilla, que mucha gente dirá 'madre mía, ¿ha dicho la mantequilla?'", empezaba diciendo en el vídeo la nutricionista. A lo que su compañera de pódcast, aclara algo importante: "Que no margarina, que no es lo mismo", explicaba María Pérez. "Claro, la margarina es una grasa que no es saludable", sentenciaba Moñino.

La experta en nutrición deja claro que la mantequilla puede ser saludable siempre y cuando los ingredientes que la compongan sean de buena calidad, estos suelen proceder los lácteos como la cabra o la oveja. "¿Qué debería llevar una mantequilla en ingredientes cuando vayamos a comprarla para que sea saludable?'', preguntaba María Pérez. Ante esta cuestión, Sandra Moñino lo tenía claro: ''Mantequilla''. ''O sea que tiene que poner de ingredientes 'mantequilla''', remarcaba la periodista. ''Mantequilla procedente de vaca, cabra o de oveja, simplemente ese ingrediente'', añadía Sandra Moñino.

¿Qué provoca que la margarina no sea considerada saludable? Su origen vegetal y algunos componentes hacen que sea un alimento descartado para una dieta equilibrada y sana, ya que puede llevar aceite de girasol, aceite de palma, aceite de colza o de nabina y ninguno de estos ingredientes son buenos para la salud.

María Pérez lanzaba la que podría considerarse como la pregunta más importante de este pódcast: "¿Entonces una tostada con mantequilla es igual de saludable que una con aceite de oliva virgen extra?", la respuesta de la experta en nutrición era clara: "Si te sientan bien los lácteos, sí". "Hay personas que los lácteos le sientan mal, entonces es como si me dices '¿comer queso es bueno?'. Pues sí, es bueno si te sienta bien. Si no toleras los lácteos de vaca, la mantequilla no es lo mejor que puedes tomar. Tómala de cabra o de oveja y si no la encuentra toma GHEE, que es la mantequilla clarificada'', especificaba la joven.