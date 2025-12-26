Romeo Santos y Prince Royce llegan a Cádiz en su gira por Europa en el verano de 2026

Cádiz bailará a ritmo de bachata el próximo verano de 2026. Romeo Santos y Prince Royce, dos de las voces más influyentes del género, que volverán a unir fuerzas en el marco de su gira europea Mejor tarde que nunca Tour Europa 2026. El concierto en la capital gaditana está previsto para el 27 de junio, aunque por el momento las entradas aún no están a la venta y el recinto donde se celebrará el espectáculo sigue pendiente de confirmación.

El anuncio llega acompañado de una noticia que ha revolucionado a los seguidores de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce vuelven a unir fuerzas con un nuevo lanzamiento que recupera la esencia de la bachata moderna. Dos voces inconfundibles, un sonido reconocible desde el primer acorde y una química artística que solo ellos han sabido construir.

Conocido mundialmente como el Rey de la Bachata, Romeo Santos lleva en la música más de 30 años desde que comenzara con el grupo Aventura, donde quedaron algunos temas tan icónicos como Obsesión, Ella y yo, La Boda, Volví con la colaboración de Bad Bunny. Tras llevar a la bachata a la fama mundial con el grupo, este terminó rompiendo y Romeo Santos comenzó su carrera en solitario en 2011. Desde entoces, el éxito ha perseguido al norteamericano que lleva publicados más de 6 álbumes.

En esta ocasión Romeo Santos se ha unido a Prince Royce para dar forma a un proyecto que combina nostalgia, evolución y un claro guiño a sus raíces. El resultado no solo es un éxito discográfico, sino el punto de partida de una gira europea por las principales ciudades. Mejor Tarde Que Nunca Tour Europa 2026, la gira se desarrollará entre los meses de junio, julio y agosto, con una intensa agenda de conciertos tanto en España como en otros países europeos.

Ciudades de España

España será uno de los grandes ejes del tour durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, con numerosas paradas en ciudades repartidas por todo el país:

Sevilla – 25 de junio

– 25 de junio Málaga – 26 de junio

– 26 de junio Cádiz – 27 de junio

– Zaragoza – 3 de julio

– 3 de julio Pamplona – 4 de julio

– 4 de julio Barcelona – 11 de julio

– 11 de julio Murcia – 23 de julio

– 23 de julio Valencia – 24 de julio

– 24 de julio Madrid – 25 de julio

– 25 de julio A Coruña – 30 de julio (Puerto de A Coruña)

– 30 de julio (Puerto de A Coruña) Tenerife – 1 de agosto

– 1 de agosto Santander – 2 de agosto

En todas estas fechas, la organización ha confirmado que las entradas todavía no se han puesto a la venta y que los recintos concretos de los conciertos están aún por determinar, por lo que se espera que en los próximos meses se ofrezcan más detalles oficiales.

Ciudades del resto de Europa incluidas en la gira

Además de España, Romeo Santos y Prince Royce llevarán su música a algunos de los principales escenarios europeos, con paradas estratégicas en países donde la bachata cuenta con una enorme base de seguidores.

Nápoles (Italia) – 9 de julio

– 9 de julio Milán (Italia) – 10 de julio

– 10 de julio Den Haag (Países Bajos) – 12 de julio

– 12 de julio Estocolmo (Suecia) – 15 de julio

– 15 de julio Londres (Reino Unido) – 17 de julio

– 17 de julio Colonia (Alemania) – 18 de julio

– 18 de julio París (Francia) – 19 de julio

Por el momento, la organización ha aclarado que las entradas aún no están a la venta y que los recintos donde se celebrarán los conciertos siguen por determinar, un detalle que se irá concretando en los próximos meses.