Rocío Butrón, experta en limpieza: "La canela ayuda a repeler las hormigas"

Rocío Butrón, gaditana especializada en técnicas naturales de limpieza y mantenimiento del hogar, ha compartido recientemente una serie de remedios caseros para mantener lejos insectos como hormigas, arañas y pelezas de plata. A través de un vídeo en Instagram, Butrón expone varias fórmulas sencillas, accesibles y respetuosas con el ambiente que están llamando la atención de quienes prefieren lo natural antes que los productos químicos agresivos.

Tres remedios naturales que propone Rocío Butrón

Canela para hormigas

Según Rocío, la canela actúa como barrera repelente. Colocar canela en polvo en el cubo del agua y luego pasar la fregona por toda la superficie por donde suelen para las hormigas, insistiendo debajo de los muebles y en los lugares donde suelen aparecer. En caso de que las hormigas aparezcan en muebles como la cocina, Rocío, apuesta por una solución donde se mezcla café, pimentón y unos trozos de laurel, una vez listo, se cierra el papel albal y se agujerea y ya las ormigas desaparecerán.

Combinación de agua, aceite esencial de árbol del té y canela en rama para arañas

Para combatir la presencia de arañas, recomienda mezclar agua con unas gotas de aceite de árbol del té y añadir canela en rama. Este compuesto se puede pulverizar en esquinas, zócalos, detrás de muebles y otros lugares donde hay indicios de tela de araña o se suele ver fauna aracnida.

Agua con aceite de lavanda para pez plata

En el caso del temido pez plata —también llamado pececillo de plata, un insecto pequeño que se desplaza rápido y se alimenta de papel, almidón u objetos secos—, la solución propuesta es igualmente simple: agua con unas gotas de aceite de lavanda. Rocío sugiere aplicarlo en rendijas, pliegues de muebles, marcos de puertas, suelos y otros sitios propensos a la aparición del insecto. Otro truco es poner agua y rodajas de limón y asegura que no vuelven a aparecer.

¿Por qué funcionan estos remedios?

Canela : contiene compuestos como cinamaldehído y eugenol, que tienen aroma fuerte y propiedades repelentes frente a varios insectos. Para hormigas, ese olor puede resultar desagradable, interfiriendo con su capacidad de seguir rastros químicos que las guían.

: contiene compuestos como cinamaldehído y eugenol, que tienen aroma fuerte y propiedades repelentes frente a varios insectos. Para hormigas, ese olor puede resultar desagradable, interfiriendo con su capacidad de seguir rastros químicos que las guían. Árbol del té : aceite esencial conocido por su acción antifúngica y repelente. Combinado con la canela, refuerza la protección frente a arañas, que suelen evitar ambientes con fuertes olores penetrantes.

: aceite esencial conocido por su acción antifúngica y repelente. Combinado con la canela, refuerza la protección frente a arañas, que suelen evitar ambientes con fuertes olores penetrantes. Lavanda: su aroma suave pero persistente se ha usado históricamente para alejar insectos. En este caso, para pez plata, que se siente incómodo en ambientes perfumados con esencia de lavanda.

Consejos de aplicación para usarlos de forma óptima

Antes de aplicar, limpiar bien la zona para que los aceites esenciales agarren mejor. El polvo o la suciedad pueden disminuir la eficacia.

El polvo o la suciedad pueden disminuir la eficacia. Utilizar recipientes tipo pulverizador para aplicar mezclas de agua con aceites o canela. Esto permite distribuir mejor y cubrir rincones inaccesibles.

Esto permite distribuir mejor y cubrir rincones inaccesibles. Renovar la aplicación cada cierto tiempo —dependiendo de la ventilación y del tránsito—, ya que los olores se desvanecen y los repelentes naturales pierden fuerza.

—dependiendo de la ventilación y del tránsito—, ya que los olores se desvanecen y los repelentes naturales pierden fuerza. Probar previamente en superficies pequeñas si se usan productos concentrados o aceites esenciales, para evitar manchas o reacciones al material.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque naturales, los aceites esenciales pueden irritar la piel o las vías respiratorias en personas sensibles, niños o mascotas. Ventilar bien las zonas tratadas.

Ventilar bien las zonas tratadas. Mantener fuera del alcance de los niños los recipientes con aceites esenciales puros.

de los niños los recipientes con aceites esenciales puros. No sustituir tratamientos profesionales en casos de infestaciones graves. Estos remedios son preventivos o complementarios.

Rocío Butrón aporta con estas ideas alternativas interesantes al arsenal doméstico tradicional. En un momento en que muchos buscan reducir el uso de químicos agresivos, estas propuestas naturales resultan sencillas, económicas y potencialmente efectivas. La canela, el aceite de árbol del té y la lavanda no sólo aromatizan la casa, sino que también pueden convertirse en aliados reales contra insectos molestos.