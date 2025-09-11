Fernando Azor, psicólogo clínico: "El Lorazepam se usa para la angustia y el Lormetazepam para el insomnio"

El consumo de ansiolíticos e hipnóticos se ha disparado en España en los últimos años, convirtiéndose en uno de los países europeos donde más se recetan este tipo de fármacos. Entre ellos, el Lorazepam y el Lormetazepam son dos de los nombres que más aparecen en las recetas médicas, aunque muchas veces se confunden por su parecido. El psicólogo clínico Fernando Azor ha querido aclarar en un vídeo de TikTok cuáles son las principales diferencias entre ambos medicamentos, para qué sirven y por qué su uso debe ser siempre vigilado de cerca.

Lorazepam: indicado para la ansiedad y la angustia puntual

Azor explica que el Lorazepam es un ansiolítico que se emplea principalmente en situaciones de ansiedad, estrés intenso o episodios de angustia. Una de sus características más relevantes es que se metaboliza con rapidez y su efecto dura entre 6 y 8 horas, lo que lo convierte en un recurso eficaz en momentos concretos de malestar psicológico.

No obstante, el especialista recuerda que no está indicado para un consumo prolongado. "Si alguien lo toma más de tres meses de forma continuada, debe revisarlo con su médico", advierte Azor, insistiendo en que la dependencia y la tolerancia son riesgos a tener en cuenta cuando se abusa de este tipo de benzodiacepinas.

Lormetazepam: el aliado para conciliar el sueño

Por su parte, el Lormetazepam se receta sobre todo en casos de insomnio de conciliación, es decir, cuando a la persona le cuesta iniciar el sueño al acostarse. Según detalla Azor, este fármaco se absorbe de manera muy rápida, lo que facilita quedarse dormido en poco tiempo.

Sin embargo, no resulta tan útil cuando el problema es despertarse a media noche o sufrir despertares frecuentes, ya que su efecto está diseñado para ayudar principalmente en la fase inicial del descanso.

Dos medicamentos distintos con un punto en común

Aunque ambos pertenecen a la familia de las benzodiacepinas, Azor recalca que no son intercambiables: "El Lorazepam se utiliza para calmar la angustia puntual, mientras que el Lormetazepam está indicado para inducir el sueño". Esa diferencia, subraya, es fundamental para evitar errores de consumo o falsas expectativas sobre sus efectos.

Aun así, comparten una advertencia clave: no deben considerarse soluciones mágicas. Estos fármacos pueden ser un apoyo puntual en determinados cuadros, pero el verdadero cambio se consigue con psicoterapia y hábitos de vida saludables.

España, a la cabeza en consumo de benzodiacepinas

El vídeo del psicólogo también pone sobre la mesa un fenómeno que preocupa a especialistas en salud mental: España es uno de los países europeos donde más se prescriben benzodiacepinas. Se trata de medicamentos eficaces a corto plazo, pero que pueden generar dependencia si no se controlan adecuadamente.

Según los expertos, su uso debería ser limitado en el tiempo y siempre acompañado de un plan terapéutico que incluya apoyo psicológico. "El bienestar no puede depender únicamente de una pastilla", insiste Azor, animando a quienes atraviesan episodios de ansiedad o insomnio a buscar ayuda profesional para trabajar la raíz del problema.

La importancia de un uso responsable

El mensaje de Fernando Azor en redes sociales se resume en una advertencia clara: estos medicamentos funcionan, pero no sustituyen al trabajo personal ni a la terapia psicológica. Para muchos pacientes, pueden representar un alivio inmediato en momentos de angustia o dificultad para dormir. Sin embargo, solo un seguimiento adecuado garantizará que no se conviertan en un problema añadido.

En definitiva, el Lorazepam y el Lormetazepam son fármacos diferentes que cumplen funciones distintas. Conocer sus usos, limitaciones y riesgos es clave para evitar confusiones y garantizar un consumo responsable, siempre bajo supervisión médica.