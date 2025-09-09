Los espacios en donde no se podrá fumar con la nueva Ley Antitabaco

El Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de este martes el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco, que entre otras cuestiones va a ampliar los espacios públicos en los que no se podrá fumar ningún producto del tabaco, incluyéndose los vapeadores.

A la espera de que se complete toda la tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva, esta nueva normativa parte de un punto mucho más ambicioso, ya que las restricciones no solo se establecerán en los espacios públicos cerrados, sino que también afectarán a las zonas al aire libre.

Así, las terrazas de los negocios de hostelería serán los principales espacios que se verán afectados por la futura Ley Antitabaco, recuperándose de esta forma una restricción que estuvo vigente durante la pandemia del COVID 19.

Este no será el único espacio público al aire libre en donde no se podrá fumar. También se prohibirá el consumo de tabaco en los lugares en donde se celebren espectáculos públicos en interior y en exterior, las instalaciones deportivas (como los estadios, en los que se desarrollan semanalmente multitud de competiciones), las piscinas colectivas, los parques infantiles, las estaciones de transporte, las marquesinas o los centros educativos.

Otra de las novedades de este anteproyecto de ley es que se van a establecer perímetros de 15 metros lineales de diferentes espacios públicos en los que no se podrá fumar a pesar de que están en el exterior. Se verán afectados edificios públicos, centros sanitarios y sociales, centros educativos, universidades, museos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas y parques infantiles. Así, hay que tener en cuenta que en muchos de estos lugares se combinan espacios cerrados con otros al aire libre, quedando prohibido fumar en todos ellos.

Asimismo, la futura Ley Antitabaco también incluye el vehículo de trabajo como un espacio libre de humos al ser considerado como centro de trabajo.

De esta forma, con estas medidas se refuerza la lucha contra el tabaquismo, ya que todos estos espacios se suman a los lugares en los que no se puede fumar, que son todos los lugares públicos cerrados.

Otras medidas de calado

Un aspecto que se arregla en la futura Ley Antitabaco frente a la primera de hace dos décadas es la definición de todos los productos del tabaco, tales como los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, las shishas o los dispositivos para consumo de productos calentados. Asimismo, se prohíben los vapeadores de un solo uso. Todos estos productos se verán afectados por las restricciones existentes para su publicidad tanto física como en redes sociales.

Además, la futura Ley Antitabaco prohibirá expresamente el consumo de tabaco y todos sus productos a menores de 18 años, cuando hasta la fecha lo que se prohibía era su venta.

En la tramitación de la norma, queda aún pendiente el establecimiento de un empaquetado genérico, que ha quedado excluido aunque puede ser incluido posteriormente.