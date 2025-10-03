Los soldados de Estados Unidos en la Base de Rota deben pedir permiso para traer estos animales a España: las especies que necesitan una licencia

Los militares de EEUU destinados a la Base de Rota que quieran traer a sus animales deben cumplir una serie de requisitos, más si estos entran en la lista de los considerados peligrosos. Esto, sobre todo, aplica a los dueños de perros cuyas razas entran dentro de lo que España considera como peligrosos. El Real Decreto 287/2002 aplica a todos los perros de raza, independiente de su comportamiento, una serie de requisitos para todos los dueños de estas mascotas.

De esta manera, la Armada de Estados Unidos informa a sus soldados que en España están catalogados como peligrosos las siguientes razas:

Pit Bull Terrier.

Staffordshire Bull Terrier.

American Staffodshire Terrier.

Rottweiler.

Dogo Argentino.

Fila Brasileiro.

Tosa Inu.

Akita Inu.

De igual modo, perros fuera de esta lista que hayan tenido algún percance en forma de ataques a personas también se considerarán peligrosos y pasarán a ser tratados como tal. Todos los soldados estadounidenses y personal civil dependiente de la Armada de EEUU con algunos de estos perros tendrán que contar con una licencia válida en España.

Las obligaciones de los soldados de EEUU para tener un perro en la Base de Rota

Tal como establece el Gobierno español, los soldados llegados a la Base de Rota deberán de tramitar el permiso para mantener a su mascota en los 30 días siguientes a su llegada con el Ayuntamiento donde vayan a vivir. La negativa municipal puede llevar a la incautación del animal. El permiso se obtiene por un plazo de cinco años. El personal de seguridad de la base también tendrá que tener una copia de la licencia en caso de que el militar resida en el interior de la misma.

Estos son los requisitos que se deben cumplir para obtener la licencia de animales peligrosos:

Mayor de 18 años

Sin antecedentes penales en España

Contar con fuerza física necesaria para controlar al animal al pasearlo y sacarlo siempre con bozal y correa

Superar un test psicológico

Obtener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros.

Asimismo, la legislación española impide la tenencia en casa de animales en casa considerados exóticos como pueden ser serpientes, tarántulas, monos, entre otras especies.