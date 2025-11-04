El pueblo de Cádiz donde trabajar por 2.000 euros e indefinido como encargado de marroquinería

El Servicio Andaluz de Empleo ha publicado una oferta de trabajo con diez vacantes en la Sierra de Cádiz con un sueldo que alcanza los 2.000 euros y con contrato indefinido. El portal se hace eco de puestos para el sector de la marroquinería, una industria fundamental en esta comarca gaditana con Ubrique como referente.

En este caso se trata de encargados de fabricación de marroquinería en una empresa en Arcos de la Frontera, cuyo plazo para presentación de solicitudes está abierto hasta el día 12 de noviembre. Las funciones y tareas que realizará serán "surtido de pieles y realización de artesanía con cuero, manejo de maquinas de coser industrial (recta,triple arrastre, zigzas, etc..)" y se requiere "habilidad en el corte y armado de piezas de cuero y materiales sinteticos". En la oferta se cita como requisitos tener capacidad de reparacion de articulos terminados, conocimientos de herrajes, avios y tecnicas de acabados. Así mismo se necesita una experiencia laboral de 24 meses.

La empresa ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa y en horario 08:00 a 16:00. El salario es de 2100 euros/mes para ser responsable de la confeccion y armado de articulos de cuero y materiales afines. En total, explican en el portal, hay diez vacantes disponibles.

Una nueva fábrica marroquinera en Ubrique

El sector de la marroquineria contará con nuevas instalaciones en la zona de Las Cumbres de Ubrique, que le permitirán continuar creciendo y generar puestos de trabajo en un proyecto que está llamado a ser tractor en esta industria. Según se anunció en septiembre, ArtiLab intiver más de 15 millones para unificar sus instalaciones en una planta en la que prevén alcanzar los 600 empleos si el mercado continúa en aumento.

Los plazos de ejecución, que de momento van a buen ritmo (casi el 30% de ejecución), prevé que la construcción finalice a finales de 2026, con el inicio de 2027 como horizonte para que estén operativas las nuevas instalaciones tras el proceso de traslado de maquinaria y personal. Esta plantilla, además, se ampliará desde los 420 empleos directos actuales a una previsión de alcanzar los 600 cuando la nueva fábrica esté a pleno rendimiento.