El poniente se impone en Cádiz: así será el tiempo con temperaturas suaves toda la semana

El poniente ha tomado el control en la provincia de Cádiz y se ha instalado para dejar un final de agosto con temperaturas suaves y una gran sensación de frescor. Este nuevo rumbo del verano ha sido un cambio placentero después de haber vivido una de las grandes olas de calor que han dejado termómetros por encima de los 40ºC en muchos puntos de la provincia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esa combinación está marcando el ritmo del tiempo esta semana, con cielos despejados, máximas agradables y mínimas templadas. Se espera que a lo largo de estos días, se mantengan las temperaturas suaves y es que hay momentos en las mañanas que los marcadores apenas superan los 20º C en Cádiz capital. Para el resto de la semana se espera que el termómetro oscile entre los 26 °C y 29 °C en máximas, mientras que las noches apenas bajarán de los 19–22 °C . Estos valores remiten a un verano templado, donde las olas de calor quedan lejos y donde el calor se vive con comodidad.

La previsión para los días venideros refleja una tendencia clara: cielos mayormente soleados, sin precipitaciones a la vista, y ligeras brisas que llegan desde el oeste, es decir, viento de poniente. Este tipo de viento —procedente del mar— es bien recibido en estas fechas, ya que aporta una frescura que ayuda a sobrellevar el calor estival, especialmente en zonas costeras.

Aunque AEMET no ofrece avisos ni alertas activas para tormentas o lluvias en Cádiz, el patrón climático dominante indica una continuidad del estío amable. El poniente, más seco y fresco que otros vientos, refrigera la atmósfera sin renunciar a los agradables rayos de sol, convirtiendo la provincia en un destino ideal para disfrutar del día a día con comodidad.

En algunos municipios de la provincia de Cádiz las máximas aumentarán levemente y superarán los 30ºC pero las mínimas permitirán que las noches sean agradables y aunque al mediodía pueda hacer más calor, el viento de poniente será un gran aliado en lugares como Jerez de la Frontera, Algeciras o Puerto Real.

Claves de la semana:

Temperaturas estables: máximas en torno a 25–29 °C, mínimas suaves entre 19–22 °C.

Cielos despejados: predominio del sol, sin señales de lluvias en el horizonte.

Brisas de poniente: llegan desde el mar, aportando frescura y estabilidad climática, especialmente en la costa.

Sin olas de calor: la calma meteorológica predomina y permite disfrutar del verano sin excesos de calor o tormentas.

Estas condiciones no solo favorecen el descanso durante las noches —gracias a las temperaturas templadas para dormir—, sino que también animan al disfrute de actividades diurnas, al aire libre y sin el agobio habitual del sol veraniego. Desde paseos por la playa hasta rutas por el campo, Cádiz ofrece un clima que invita al bienestar.

En definitiva, el pronóstico para Cádiz esta semana será bajo el encanto de un verano suave, en el que la brisa juega su papel protagonista. Como resultado, tanto gaditanos como visitantes pueden esperar jornadas plenas de tranquilidad y disfrute, con el mar como cómplice y el viento de poniente como aliado.