Así es la nueva vida de Adrián Rodríguez en Chiclana: recuperación, terapia y normalidad

Adrián Rodríguez —el joven actor conocido por su papel de DVD en Los Serrano y David Ferrán en Física o Química— atraviesa una etapa crucial lejos del plató, en Chiclana de la Frontera. A sus 36 años, ha decidido reinventar su vida, enfocándose en la recuperación de su adicción a las drogas, mientras construye una rutina estable y solidaria en este pueblo gaditano.

Tras años lidiando con fiestas, depresión y consumo de sustancias, Rodríguez se dio cuenta de la urgencia de frenar. Su paso por el reality Supervivientes en 2018 fue el momento clave que le hizo reconocer el fondo al que había llegado. Decidió entonces abandonar Madrid y mudarse a Chiclana, en busca de un entorno más sereno donde refugiarse del ruido mediático.

Nueva vida en Chiclana centrado en la recuperación

En Chiclana, se está tratando en la Clínica Antolex, un centro especializado en adicciones donde recibe apoyo profesional para afrontar su enfermedad. Además, se ha formado como monitor en centros de atención a la drogodependencia, con el objetivo de guiar a otras personas en la misma lucha y salir del pozo en el que se encuentran en la actualidad.

Adrián comparte día a día en redes sociales que su vida en Chiclana es "muy tranquila". Su rutina incluye visitas diarias a la clínica, sesiones de terapia grupal para trabajar en recursos y gestión emocional. También ha integrado el deporte a su recuperación: acude al gimnasio Sport House Fitness Club Chiclana —un entorno que potencia su estabilidad física y mental—.

Vive junto a su novia, con quien comparte una cotidianidad alejada del mundo del espectáculo. Disfruta de paseos por el casco urbano, del entorno natural gaditano y reconstruye su identidad fuera del foco.

Un testimonio sincero y valiente en redes

En su cuenta de Instagram o TikTok, Adrián comparte su evolución con naturalidad y ánimo: "Sigo en tratamiento… tengo una enfermedad llamada adicción, pero por suerte he encontrado el camino de la recuperación, poco a poco, abrazando mis ganas de vivir". Invita a quien lo vea a pedir ayuda sin vergüenza: "Si me estás viendo y crees que tienes algún problema con una sustancia o eres familiar de alguien que sí lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo".

Adrián reconoce que su propósito ahora supera su propia recuperación: aspira a ser apoyo para otros. Su experiencia precoz en la fama y los excesos le hizo comprender lo difícil que es salir del espiral de adicción y lo importante que es ayudar desde la empatía. No ha sido el único actor de Los Serrano que ha reconocido tener problemas con las adicciones, su compañero Víctor Elías también ha confesado que se ha llevado años luchando para superar este trance de su vida, pero por suerte, se encuentra sobrio desde hace tiempo.

A día de hoy, Adrián Rodríguez ha encontrado en Chiclana de la Frontera el lugar perfecto para poder mejorar su vida y lo hace gracias al deporte, al acompañamiento profesional y su compromiso de querer recuperarse. Por esta razón, comparte en sus redes sociales sus progresos y rutinas, para que puedan acompañarlo en su día a día y ver cómo va evolucionando.