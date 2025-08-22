Un actor de 'Los Serrano' vive en este pueblo gaditano mientras combate su adicción: "Se vive muy bien"

Adrián Rodríguez —el joven actor que conquistó la pantalla en Los Serrano y Física o Química— ha emprendido una nueva etapa lejos del ruido mediático. A sus 30 años, afronta el desafío más importante de su vida: dejar atrás una adicción que empezó en la adolescencia y que lo llevó al límite. Ahora reside en Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde combina tratamiento, trabajo y un entorno que le brinda tranquilidad y esperanza.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, Rodríguez se sincera con sus seguidores: "Sigo en tratamiento… tengo una enfermedad llamada adicción, pero por suerte he encontrado el camino de la recuperación, poco a poco, abrazando mis ganas de vivir". Al mismo tiempo, agradece el apoyo que recibe, "un equipazo de profesionales" que lo acompaña en su nueva rutina y una vida "muy bien y tranquila" en Chiclana de la Frontera.

Este cambio no es casual. El actor comenzó a consumir sustancias con apenas 14 o 15 años, en buena parte por la presión de representar una imagen que no era la suya. Tras años conviviendo con esta situación y enfrentando recaídas, fue su participación en Supervivientes en 2018 lo que encendió la luz de alarma. Ese espacio de aislamiento, esfuerzo físico y convivencia extrema le hizo darse cuenta de que su problema no podía seguir escondido.

Hoy, el actor se muestra mucho más sereno. Explica que su adicción es una enfermedad crónica, pero que el trabajo diario y el acompañamiento profesional le permiten mirar al futuro con optimismo. En su etapa en Chiclana de la Frontera está participando en programas de desintoxicación y formación, y no descarta enfocar su carrera hacia la ayuda a otros jóvenes que atraviesen situaciones similares.

Chiclana, un lugar de calma

La elección de Chiclana de la Frontera no es casual. La localidad gaditana le ofrece un ritmo de vida más pausado, lejos de la presión mediática y de los escenarios donde se hizo famoso. Allí cuenta con el respaldo de un centro especializado en adicciones y de un equipo terapéutico que lo acompaña en cada paso. Además, su nueva rutina incluye actividades deportivas, contacto con la naturaleza y un entorno social más saludable, factores clave para mantener la estabilidad.

El actor no ha dudado en crear una nueva cuenta donde contar su proceso y además se ofrece voluntario para escuchar a personas que estén en una situación como la que él está sufriendo o familias de personas con problemas de adicciones. Rodríguez ha encontrado en TikTok un canal para expresarse sin filtros.

Sus publicaciones combinan mensajes de superación personal, reflexiones sobre la vida con adicciones y consejos para quienes puedan estar en una situación similar. Su objetivo es claro: tender una mano a quienes aún no se atreven a dar el paso de pedir ayuda.

De ídolo adolescente a referente en recuperación

Rodríguez se convirtió en un rostro muy popular de la televisión en la primera década de los 2000. En Los Serrano interpretó a DVD, uno de los amigos inseparables de Guille, y en Física o Química dio vida a David, personaje clave en las tramas juveniles de la serie. Su carisma y talento lo colocaron rápidamente entre los actores jóvenes más reconocidos del momento. Sin embargo, la fama precoz también tuvo un precio: la presión mediática, las exigencias laborales y la dificultad de gestionar la exposición pública a tan corta edad acabaron pasándole factura.

Lo que en un principio empezó como un hábito social derivó en una adicción que lo arrastró durante más de una década. Él mismo reconoce que la negación fue uno de los mayores obstáculos: "Tardé mucho en aceptar que tenía un problema".

El de Chiclana es un nuevo capítulo en su vida. Un espacio de silencio, trabajo y reconstrucción personal que demuestra que, incluso en medio de las caídas, siempre hay lugar para levantarse. Y él quiere hacerlo de manera pública, sin ocultar lo que ha pasado, con la esperanza de inspirar a otros a no rendirse.

Porque Adrián Rodríguez ya no es solo el actor que millones de espectadores conocieron en televisión. Hoy es, sobre todo, un ejemplo de que la recuperación es posible, y que incluso después de la tormenta más dura se puede empezar de nuevo.