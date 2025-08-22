Cádiz se prepara para un fin de semana primaveral en pleno verano: temperaturas suaves y viento de poniente

Cádiz se prepara para un respiro climático poco habitual en pleno agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este viernes 22 de agosto y el fin de semana temperaturas más propias de la primavera que del verano, con máximas contenidas, brisa de poniente y cielos mayormente despejados.

Tras varias semanas marcadas por el calor intenso en buena parte de Andalucía, la provincia gaditana quedará al margen de los episodios sofocantes, disfrutando de un ambiente que invita tanto a pasear por la costa como a recorrer los pueblos del interior sin el agobio del calor.

Cádiz capital: suaves 27 grados en pleno agosto

En la capital, los termómetros se moverán este viernes entre 21 y 27 grados, valores que se mantendrán durante el fin de semana. El sábado se espera una jornada con nubes altas y claros, mientras que el domingo predominarán cielos despejados y temperaturas todavía más contenidas, en torno a los 27 grados de máxima y mínimas en los 22 grados. Unas cifras que, en pleno mes de agosto, evocan más a la suavidad primaveral que al habitual calor veraniego.

Algeciras y el Campo de Gibraltar: calor moderado y humedad

El panorama será algo más cálido en Algeciras, donde este viernes se alcanzarán los 29 grados, aunque con mínimas de 20 gracias al viento de poniente. El sábado la máxima rondará los 28, con cierta sensación de humedad, y el domingo se espera un día nublado aunque con posibilidad de que se despeje de cara a la tarde.

Costa Noroeste y Bahía de Cádiz: Chipiona, San Fernando, El Puerto y Puerto Real

En localidades como San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María o Chipiona, las máximas oscilarán entre los 28 y 30 grados, con mínimas cercanas a los 21, lo que asegura noches frescas y un ambiente muy cómodo para agosto. La brisa de poniente contribuirá a mantener el aire limpio y a reforzar la sensación de alivio térmico en todo el litoral de la Bahía.

Chiclana, Jerez y Arcos: interior más templado

En el interior, el calor será algo más acusado, aunque siempre en valores contenidos para esta época del año. Jerez de la Frontera podría superar los 30 grados el viernes y el sábado, mientras que el domingo se prevé un descenso hacia los 27 grados. En Arcos de la Frontera, la previsión es similar, con máximas de 34ºC pero las mínimas descienden drásticamente hasta los 18ºC o 19ºC . En Chiclana de la Frontera, en cambio, la influencia costera mantendrá las máximas en torno a los 28 grados y las mínimas sobre los 20, ofreciendo un ambiente primaveral en pleno agosto.

Un fin de semana para redescubrir la provincia

Este escenario meteorológico convierte al fin de semana en una oportunidad ideal para redescubrir Cádiz sin el peso del calor extremo. Pasear por el casco antiguo de la capital, recorrer bodegas en Jerez, perderse por los miradores de Arcos o disfrutar de una puesta de sol en Chipiona se podrá hacer con la comodidad que brindan temperaturas suaves y cielos claros.

La previsión de AEMET confirma que, al menos durante unos días, Cádiz vivirá un agosto atípico. Las temperaturas se acercarán más a los registros primaverales que a los estivales, con máximas por debajo de los 30 grados en la mayor parte de la provincia. El viento de poniente, protagonista de la jornada, garantizará un aire más fresco y un respiro para quienes buscan disfrutar del verano sin calor sofocante.