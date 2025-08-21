Cádiz respira: jueves templado con brisa de poniente y máximas de 28 °C

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves 21 de agosto una jornada dominada por la calma y la estabilidad en Cádiz capital y buena parte de la provincia. El ambiente será templado, con una temperatura mínima en torno a los 22 °C y una máxima que alcanzará los 28 °C, acompañada de un viento de poniente suave que recorrerá toda la zona costera.

Este escenario representa un alivio frente al calor sofocante de días anteriores. El viento de poniente está siendo clave en moderar los termómetros, incluso reduciendo la máxima esperada de 29 °C a 27 °C en la capital gaditana, en jornadas previas.

Desde primera hora, los cielos permanecerán despejados, sin presencia de nubes dominantes. La brisa de poniente será constante, imponiendo una atmósfera marinera agradable durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de madrugada y los 28 °C en el tramo central del día.

Tiempo en la provincia de Cádiz

Aunque la costa disfruta de temperatura templada, el interior de la provincia acusará un par de grados más. En municipios como Jerez de la Frontera, se estiman máximas de entre 30 °C y mínimas de 18 °C. San Fernando rondará los 29°C de máxima y 221 °C de mínima. En Arcos de la Frontera, la amplitud térmica será notable: máximas de hasta 32 °C y mínimas entre 18 °C. En Chiclana, las temperaturas se situarán entre los 28º C de máxima y unos 20 °C de mínima, mientras que en El Puerto de Santa María o Puerto Real, se esperan máximas de 29 °C y mínimas rondando los 20 °C.

No hay lanzados avisos meteorológicos para Cádiz capital o provincia. El estado del cielo y el índice ultravioleta serán protagonizados por condiciones benignas y sin riesgos, aunque el índice UV se mantendrá alto, como es habitual en jornadas estivales despejadas.

Esta semana donde el viento de poniente ha llegado a la provincia de Cádiz para quedarse es un gran respiro después de dos semanas de calor intenso tanto en la capital como en el resto de la provincia gaditana. La bajada térmica con máximas de 28ºC o 29ºC en muchos puntos del litoral gaditano supone un alivio para los locales y visitantes. Se puede pasear y disfrutar al aire libre debido a que no hace un calor excesivo y las noches vuelven a permitir dormir a toda la población que ha tenido grandes problemas a la hora de conciliar el sueño debido a las temperaturas tropicales nocturnas.