La playa de Cádiz donde puedes ver la bioluminiscencia azul, cuando el tiempo lo permite

Las playas de Cádiz seducen cada año a miles de turistas por su gran extensión, su naturaleza casi virgen y por reunir las condiciones para practicar todo tipo de deportes náuticos. Pero ¿sabías que en la provincia puedes también observar la bioluminescencia al caer en la noche? Este fin de semana se dan los requisitos ideales para ver de nuevo este fenómeno.

El mar de ardora o bioluminiscencia es un fenómeno natural que se produce por la congregación en los océanos de ciertos organismos marinos capaces de producir luz por sí mismos. El resultado es un resplandor fosforescente de color azul que ha dejado de ser un secreto de los pescadores para convertirse en un atractivo turístico más.

¿Por qué se produce el mar de ardora?

Los organismos que producen esta luz son calamares, medusas, algas o plancton que, gracias a una reacción química, generan ese brillo azulado. Esta es una reacción que les sirve como método de defensa para deslumbrar a los depredadores, les ayuda a atraer a sus presas y comunicarse con otros individuos de la misma especie.

No es necesario adentrarse en el agua para contemplar la bioluminiscencia, ya que este es un fenómeno visible desde la propia orilla. Lugares exóticos como Puerto Rico o Maldivas albergan algunas de las playas más famosas del mundo donde se pueden observar olas que parecen hechas de neón azul, pero no es necesario irse tan lejos. Cada vez más viajeros peregrinan hasta algunas playas privilegiadas de España para presenciar en vivo el fenómeno del mar de ardora.

En qué playas y bajo qué condiciones puedes ver la bioluminiscencia azul

En la Playa de Levante en La Línea de la Concepción es posible disfrutar de este espectáculo marino. En julio del año pasado varias personas se hicieron eco de la bioluminescencia en este lugar a través de las redes sociales. Sus aguas son más tranquilas y cálidas en verano, lo que permite las condiciones propicias para la aparición de este fenómeno ciertamente imprevisible.

Además de la época del año, otro de los requisitos para que las aguas se tiñan de azul eléctrico es la oscuridad. Gracias a la luna nueva de este sábado 23 de agosto, quizá pueda volverse a apreciar el mar de ardora. La previsión meteorológica anuncia asimismo viento de levante para este fin de semana, que arrastra el fitoplancton fosforecente a la orilla, mientras que el viento de poniente lo alejaría.

Otra señal que puede advertir la bioluminiscencia es la aparición de manchas anaranjadas en la orilla del mar. El año pasado, con la marea baja se observó este fenómeno en las playas de Levante y Torrenueva, que responde a la concentración del alga Noctiluca scintillans, conocida popularmente como 'chispa de mar'. Por la noche, el color naranja pasa a azul eléctrico por la reacción quimioluminiscente. Un valor añadido a la postal paradisiaca de las playas gaditanas.

Fuera de Cádiz, la meca del mar de ardora es Galicia, concretamente en las playas de la Costa da Morte y las Islas Atlánticas. Con menos frecuencia, el fitoplancton bioluminiscente también ha arribado a la Playa de Águilas en Murcia en alguna ocasión.