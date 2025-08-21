400 kilos de caballas (con sus fideos) esperan en La Caleta para decir adiós al verano en Cádiz

El Entierro de la Caballa despide al verano de manera oficiosa, pues ya se sabe que después de la celebración queda siempre un prolongado estío. Y más con el cambio climático. La popular fiesta organizada por el Club Marítimo La Caleta, en la coqueta playa viñera, tendrá lugar este viernes.

La XXXVIII edición de este evento comenzará a las 17.45 horas con la salida del cortejo fúnebre de la caballa, escultura realizada por Ángel Gómez Grimaldi en el Centro de Participación Activa de Mayores Caleta de la calle Zaragoza. La caballa será cargada por mujeres, como es tradicional, acompañada por viudos y plañideras y recorrerá este itinerario: Hospital de Mora, La Rosa, Sagasta, José Cubiles, Cristo de la Misericordia, La Palma, San Félix, Venezuela, Paraguay, Pericón de Cádiz y Paseo Fernando Quiñones.

A la vuelta, sobre las nueve de la noche, se quemará la caballa como preámbulo al pregón que pronunciará el autor carnavalesco José Antonio Vera Luque. Justo después se iniciará el reparto de platos de caballa con fideos, cocinados por colaboradores de la entidad organizadora, superándose las 3.000 raciones. El Club Caleta ha adquirido 400 kilos de caballa para la ocasión a la empresa gaditana Pescados Riobó.

No faltarán las coplas carnavalescas, pues además de la chirigota del pregonero ofrecerán sus repertorios la chirigota infantil 'La familia Topolino', la comparsa juvenil 'Generación Z', la comparsa 'La majadería', con Palmira Santander al frente, las chirigotas 'Los cagones', de Manolín Santander, Sánchez Reyes, y Juan Pérez Juanito el Blanco, y 'Los cenadores rumanos', de Diego Letrán, Luis Rossi, Mario Rodríguez y José Manuel Martínez 'El Taka', y la comparsa 'La chulita', de Bea Aragón y José María Barranco el Lacio.

El Entierro de la Caballa se celebrará un viernes por segunda vez en su historia. El Club Caleta así lo ha querido para no saturar de eventos a la ciudad, puesto que el sábado en el Muelle Reina Victoria, dentro del ciclo Música del Mar, actuarán OBK y Seguridad Social.