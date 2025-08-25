Cádiz arranca la semana con sol suave y temperaturas primaverales en pleno agosto

El penúltimo fin de semana de agosto ha dejado en la provincia de Cádiz un ambiente inesperadamente suave, más propio de la primavera que de un verano avanzado. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros se han mantenido contenidos en la mayoría de municipios, sin registrar los picos habituales de calor. Chipiona, por ejemplo, alcanzó el domingo solo 26,5 °C en torno a las tres de la tarde, una cifra muy moderada para estas fechas.

En la capital, las sensaciones también han sido frescas, con mañanas agradables que han animado a muchos gaditanos y visitantes a pasear junto al mar y a disfrutar de la brisa sin el agobio de los termómetros elevados. La situación ha sorprendido a quienes esperaban calor intenso, ya que en esta época es común superar los 30 °C en buena parte de la provincia.

Previsión para hoy, lunes 25 de agosto de 2025

La jornada de este lunes en Cádiz se presenta en la misma línea suave y estable. La AEMET prevé un día soleado, sin extremos térmicos y con temperaturas muy contenidas.

Mañana fresca : el amanecer ha llegado con valores en torno a 21 °C y cielos con algunos intervalos de nubes.

: el amanecer ha llegado con valores en torno a 21 °C y cielos con algunos intervalos de nubes. Mediodía agradable : a medida que avance la jornada, el sol se irá imponiendo y las temperaturas se moverán entre los 24 °C y 26 °C, ofreciendo un ambiente luminoso pero sin calor sofocante.

: a medida que avance la jornada, el sol se irá imponiendo y las temperaturas se moverán entre los 24 °C y 26 °C, ofreciendo un ambiente luminoso pero sin calor sofocante. Tarde estable : la tarde seguirá marcada por cielos despejados y una ligera brisa de poniente que contribuirá a mantener la sensación de frescor en la costa.

: la tarde seguirá marcada por cielos despejados y una ligera brisa de poniente que contribuirá a mantener la sensación de frescor en la costa. Noche despejada: la caída del sol traerá un descenso progresivo de los termómetros hasta valores cercanos a 24 °C, ideal para actividades al aire libre o cenas en terrazas sin bochorno.

En el resto de la provincia

El panorama no variará demasiado en municipios del interior como Jerez de la Frontera, donde se espera una máxima en torno a los 30 °C, ni en localidades de la Costa Noroeste o el Campo de Gibraltar, que también registrarán valores suaves acompañados de cielos despejados. El litoral seguirá beneficiándose del viento de poniente, lo que asegura tardes agradables para quienes opten por acercarse a la playa.

Una semana que empieza en calma

Todo apunta a que el arranque de semana será tranquilo y estable, sin sobresaltos meteorológicos. Este lunes se configura como una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cómodas y sin riesgo de calor extremo.

Los datos de AEMET señalan que, al menos en las próximas horas, el veranillo de agosto parece dar un respiro y dejar un paisaje casi primaveral en Cádiz y su provincia. Una oportunidad que muchos aprovecharán para pasear, practicar deporte en la costa o simplemente disfrutar de la brisa marina aunque estos planes se podrán seguir realizando en los próximos días porque las previsiones, al menos de momentos, ofrecen marcardores con temperaturas suaves para el resto de la semana.

Con este tiempo tan primaveral las posibilidades de hacer planes al aire libre se multiplican tanto para aquellos que prefieren ir a la playa como los que opten por otros planes al aire libre pero alejados de la costa, como por ejemplo, senderismo o simplemente visitar algún lugar de la provincia de Cádiz.