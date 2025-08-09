La Policía Nacional lanza una alerta por la cara estafa del gato, la trampa que asusta a los conductores y que puede costar 800 euros

Aunque parece que las estafas se han modernizado gracias al avance de la tecnología y el uso cada vez más normalizado de dispositivos electrónicos para realizar todo tipo de transacciones, los timos más básicos también siguen a la orden del día. Trampas en las que incluso el delincuente se planta delante de la víctima para, cara a cara y con la debida manipulación, lograr conseguir que una persona caiga en su engaño.

En esta línea de delitos, la Policía Nacional ha publicado un vídeo en el que advierten de la carísima estafa del gato. El engaño consiste en asustar a los conductores sobre la seguridad del vehículo, un aspecto que suele preocupar bastante entre los usuarios de un parque móvil cada vez más envejecido. En este contexto, una persona que se hace pasar por mecánico nos dice que nuestro coche suena raro y que resulta peligroso circular con él. Y cuando la víctima ya empieza con sus opciones para poder arreglarlo, esta persona le ofrece una solución. Clara y en bandeja.

Casi sin tiempo para pensar, saca un gato hidráulico y levanta el vehículo. Y es entonces cuando indica que puede arreglarlo pero a cambio cobra entre 600 y 800 euros.

Como resume la agente en el vídeo compartido por la Policía Nacional en TikTok: "no aceptes ayuda de extraños si te piden dinero". Quienes no tienen conocimientos de mecánica pueden asustarse ante la situación de que su coche esté estropeado, pero es preferible acudir a un taller, en lugar de aceptar los consejos de un desconocido por la calle.

Los coches tienen más problemas en verano

Con el calor y las altas temperaturas es normal que los vehículos sufran más. Las circunstancias ambientales no sólo hacen que los coches se comporten de manera diferente, sino que incluso los cambios en la conducción (por ejemplo, las continuas paradas durante un atasco) pueden hacer que el vehículo se resienta más en verano por lo que es vital realizar una revisión preventiva de su estado antes de salir a la carretera a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

En primer lugar hay que revisar el aceite. Hay que comprobar que se encuentra a un nivel óptimo, que presenta un color ámbar o dorado y que el testigo funciona adecuadamente. Es el elemento que alertará en carretera si hay alguna fuga.

Hay que controlar también el nivel del líquido refrigerante y que tenga un color adecuado, es decir, que no se haya mezclado con el aceite o cualquier otra sustancia. El termostato debe funcionar también adecuadamente porque es el que nos indicará si el motor se está sobrecalentando.

Hay que incluir además la comprobación de las pastillas y del líquido de frenos, el líquido de la dirección y el estado de los neumáticos, que tengan una profundidad del dibujo adecuada y que no presenten irregularidades.