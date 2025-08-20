Pía Nieto, experta en limpieza, da las claves para quitar las manchas de protector solar: "Los resultados son increíbles"

El verano es sinónimo de playa, piscina y largas horas bajo el sol, pero también de un problema que desespera a muchos: las manchas amarillas que deja el protector solar en la ropa, especialmente en bañadores y bikinis. Quitar estos cercos no es sencillo, ya que los filtros solares se adhieren a los tejidos sintéticos y muchas veces ni los lavados convencionales ni los detergentes habituales consiguen eliminarlos.

La experta en orden y limpieza Pía Nieto, conocida en Instagram como @piaorganiza, ha compartido un método sencillo y casero que, asegura, ofrece resultados "increíbles". Su publicación se ha hecho viral precisamente porque ataca uno de los problemas más comunes del verano y que más dudas genera en los hogares.

El paso a paso para eliminar las manchas

El sistema que recomienda Pía Nieto se centra en actuar directamente sobre la mancha antes de meter la prenda en la lavadora. Estos son los pasos:

Aplicar jabón natural directamente sobre la mancha, con el tejido aún seco.

con el tejido aún seco. Frotar suavemente para que el producto penetre.

Añadir unas gotas de agua y dejar actuar durante diez minutos .

. Aclarar en agua fría y dejar la prenda al sol durante unos 15 minutos.

Según la especialista, este proceso logra devolver el color original de la prenda y elimina por completo las manchas amarillentas del protector solar, algo que para muchos parecía imposible.

¿Por qué cuesta tanto quitar estas manchas?

En su explicación, Pía Nieto advierte de que estas manchas son de las más difíciles de eliminar por dos motivos:

La composición oleosa de los protectores solares, que se fija con facilidad a las fibras. La naturaleza sintética de los tejidos de baño, que retienen con más fuerza las partículas grasas.

Esta combinación hace que, aunque se laven de inmediato, los restos de crema solar permanezcan en la ropa.

Productos de apoyo: del bicarbonato al KH7

Además del truco con jabón natural, la experta ofrece otras alternativas para quienes busquen reforzar el proceso. Entre ellas recomienda:

KH7 Sin Manchas , un quitamanchas específico que funciona sobre protector solar.

, un quitamanchas específico que funciona sobre protector solar. Una pasta casera de detergente en polvo con un poco de agua, aplicada directamente sobre el tejido.

aplicada directamente sobre el tejido. Bicarbonato de sodio, que ayuda a desincrustar la suciedad y a devolver la blancura a los tejidos claros.

Estos productos pueden combinarse con el método inicial para aumentar la eficacia en manchas más resistentes.

Un consejo útil para el verano

Más allá de los trucos, Nieto anima a no dar por perdidos los bañadores y bikinis manchados. "Dime cuántos has recuperado con este sistema", lanza a sus seguidores en Instagram, invitándolos a probar y compartir el resultado.

En plena temporada de playa, cuando los protectores solares se convierten en un imprescindible para proteger la piel, contar con un método eficaz para salvar las prendas es un alivio. Al fin y al cabo, no hay nada más frustrante que estrenar bikini y verlo arruinado al primer uso.

Con este sencillo truco, la experta demuestra que, con un poco de paciencia y los productos adecuados, es posible disfrutar del verano sin renunciar a tener los bañadores como nuevos.