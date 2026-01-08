Pestiñada 2026 en Cádiz: fecha, horario y agrupaciones que participan

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas comienza este año a principios de enero, una fecha muy temprana y que obliga a que los eventos relacionados con esta fiesta deban ser celebrados acordes a las fechas establecidas. El 11 de enero a las 20:00 horas será cuando suene el primer tanguillo en el Gran Teatro Falla de la mano del coro de Ceuta Al lío, por esta razón la Pestiñada Popular debe celebrarse la jornada previa, dando así por inaugurada la la programación gastronómica y festiva del Carnaval 2026.

La Pestiñada Popular se convierte, un año más, en el primer gran encuentro entre coplas, vecinos y visitantes, marcando el inicio del ambiente carnavalesco en las calles del centro histórico.

Fecha y horario de la Pestiñada 2026

La celebración de la XXXVI Pestiñada Popular el sábado 10 de enero a partir de las 20.00 horas en la Plaza Fragela. La plaza del Falla será el escenario en el que se repartan 10.000 pestiños que estarán regados con litros de anís para todos los que quieran pasarse a disfrutar de las primeras coplas de carnaval del año.

El pestiño, uno de los dulces más tradicionales de Andalucía, se elabora con ingredientes sencillos como harina, levadura, sal, vino de Jerez, aceite de oliva y ajonjolí. Su sabor, ligado a las fiestas populares y a la repostería de invierno, lo convierte en el acompañamiento perfecto para escuchar las primeras coplas del año.

La Pestiñada es un acto abierto, gratuito y pensado para todos los públicos, en el que se mezclan familias, aficionados al Carnaval y turistas que buscan vivir de cerca las tradiciones gaditanas

Actuaciones en la Pestiñada

Para amenizar la tarde, habrá diferentes actuaciones en la misma Plaza Fragela en el mismo momento en el que se empiecen a repartir los pestiños, a las 20:00. Estos son los grupos que actuarán en la tarde del 10 de enero:

Suena Navidad (Zambomba gaditana)

(Zambomba gaditana) Paté de Gabacho (Minicoro)

(Minicoro) Antología Los Cleriguillos

Antología "Desde la Frontera" (Comparsa de Jerez)

(Comparsa de Jerez) Antología "Cádiz de mil colores"

La Pestiñada Popular no solo inaugura el calendario de eventos gastronómicos del Carnaval, sino que también sirve como primer termómetro del ambiente carnavalesco en la ciudad. Gaditanos y visitantes podrán disfrutar de una noche marcada por la convivencia, el sabor tradicional y las coplas, en la antesala del concursos más esperado del año.