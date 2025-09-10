Paz Padilla presume en redes del truco de su receta de fideuá: "Me sale buenísima"

Paz Padilla ha vuelto a conquistar a sus seguidores a través de la cocina. La presentadora gaditana ha compartido en su perfil de Instagram una receta de fideuá que, en pocos días, se ha convertido en uno de los vídeos más comentados. Con su estilo cercano y natural, Padilla muestra cómo prepara este plato marinero, al que define con entusiasmo: "Me sale buenísima".

Acompañando al vídeo, escribía un mensaje que resume su manera de entender la cocina: "Dar de comer a tus amigos es también regalarles recuerdos, momentos y cariño". Una declaración de intenciones que explica por qué sus publicaciones gastronómicas logran tanta repercusión: no se trata solo de enseñar un plato, sino de compartir vivencias y emociones.

Paso a paso: así hace Paz Padilla su fideuá

La receta comienza con un detalle esencial: freír ligeramente los fideos. Este gesto, clásico en la cocina mediterránea, aporta un sabor más intenso y una textura característica. Una vez dorados, los reserva para continuar con el sofrito.

En la sartén incorpora cebolla y ajo, una base indispensable en cualquier receta marinera. Tras rehogar ambos ingredientes, añade las cáscaras y cabezas de las gambas, con las que prepara un caldo casero lleno de sabor. Este fondo será el auténtico protagonista del plato, aportando la esencia del mar a cada bocado.

A continuación, Paz incluye calamar y mejillones, a los que suma pimiento y tomate en el refrito. Todo ello se integra en una mezcla que recuerda a las recetas tradicionales de la costa gaditana. Los fideos, ya dorados previamente, vuelven entonces a la sartén para absorber los jugos y el caldo de marisco.

El punto final llega cuando añade los langostinos y las almejas. Los incorpora en el último momento, justo antes de que el fideo esté en su punto, consiguiendo que el marisco mantenga su jugosidad y sabor intactos.

Aunque la fideuá tiene su origen en la Comunidad Valenciana, la versión de Paz Padilla refleja un estilo propio y un claro guiño a la tradición marinera de su tierra. El uso de mariscos frescos, el sofrito pausado y la importancia del caldo como base del plato hacen que la receta tenga ese carácter casero y cercano que tanto identifica a la humorista y empresaria.

En el vídeo, Paz se muestra tan espontánea como siempre, cocinando sin artificios y con la naturalidad que caracteriza sus publicaciones. Esa cercanía, unida a la calidad del resultado final, explica por qué sus seguidores no han tardado en llenar de comentarios positivos la publicación. Muchos incluso aseguran que pondrán en práctica la receta para sorprender en casa.

La cocina como espacio de recuerdos

No es la primera vez que Paz Padilla utiliza la cocina para conectar con su público. En anteriores ocasiones ya había compartido recetas gaditanas tradicionales, como el atún rojo encebollado, que también despertaron gran interés en redes sociales. En cada una de esas propuestas, la presentadora reivindica la cocina como un espacio donde se crean recuerdos, se comparten momentos y se transmite cariño.

La fideuá, con su sencillez y su capacidad para reunir a varias personas alrededor de la mesa, encaja a la perfección con esa filosofía. Más allá del plato en sí, lo que Paz pone en valor es la experiencia de cocinar y compartir con los demás.

Con esta nueva receta, la gaditana confirma que su faceta gastronómica sigue creciendo y conquistando a quienes la siguen. Una vez más, ha conseguido que un plato tradicional se convierta en tendencia gracias a su espontaneidad, su simpatía y esa manera tan especial de contar las cosas.