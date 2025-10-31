Paz Padilla revoluciona 'La Revuelta' de Broncano: "Paz, que te cargas a Antonio (Resines)"

'La Revuelta' contó en su programa de la noche del jueves con la visita de la cómica gaditana Paz Padilla, que acudía al espacio de Broncano para presentar su próxima película, 'Cuerpos locos', que se estrena este viernes 31 de octubre en cines. Aunque tal vez más correcto sería decir que 'La Revuelta' fue el escenario del huracán Padilla, que poco más dinamitó la escaleta del programa y logró que el presentar tirara la toalla con ella. Porque Paz gusta o no gusta pero lo claro es que deja indiferente a pocas personas.

La televisiva llegó eufórica, imparable, al plató y allí se 'enganchó' sin ningún miramiento del cuello de Antonio Resines. "Paz que te cargas a Antonio, el pobre", le decía Broncano mientras que Resines respondía a los besos "que me parte la espalda". "Me encanta escucharlo, es como un abuelo gruñón", respondía Padilla que entró como un huracán y saludó al público con una coreografía mezcla de 'breakdance' y 'twerking'.

Y antes de empezar, la hora de los tradicionales regalos que los invitados llevan al programa. "Mira lo que te traigo", dijo para a continuación sacar un tomate de hermosas proporciones y al que Broncano no dudó en clavarle los dedos para probarlo. "¡Qué haces! ¡Ay, qué bruto eres!", relataba Padilla estupefacta y que no esperaba que la verdura que ella había "cuidado con todo mi cariño" acabara siendo comida en el minuto 1 de programa. "Es mi criatura, es como si me hubieras metido a mi el dedo dentro (señalándose el pecho)", trataba de explicar la gaditano a un Broncano pragmático que reconocía que "el tomate es para comérselo, ¿no?".

En medio de todo este torbellino también hubo tiempo para la presentación de 'Cuerpos locos', la nueva película de Paz y que se estrena en cines este viernes 31 de octubre. La comedia dirigida por Ana Murugarren ('García y García', 'La higuera de los bastardos'), que también firma el guion junto a Ana Galán, está protagonizada por Padilla y cuenta la historia de una niña de 10 años y su futura madrastra, que intercambian sus cuerpos debido a un extraño fenómeno meteorológico.

El reparto lo completan, entre otros, Antonio Resines (de ahí los achuchones del principio) y Ricardo Castella, de la propia Revuelta. De hecho, Castella fue el protagonista de una de las anécdotas de la película que Paz describió en el programa: una suerte de broma que se le jugó a Castella durante el rodaje de una de la escenas y que terminó con la gaditana tirada por el suelo simulando estar poseída por el espíritu de una mujer que previamente había estado deambulando por el set según trataron de sugestionar a Castella. "A los diez minutos de estar con Paz... yo no digo que tú la quieras estrangular pero bueno, ya lo he dicho", comentó, provocando la risas en el plató y respondiendo indirectamente a la pregunta de si le gustó la broma.