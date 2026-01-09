Paz Padilla muestra el paso a paso de su decoración de Reyes de este 2026

Paz Padilla ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una cuidada y original decoración para la Noche de Reyes de este 2026, un "oceáno mágico" inspirado en La Sirenita. La presentadora ha compartido en redes sociales el proceso completo de este montaje, realizado por ella misma y pensado al detalle para convertir su casa en un escenario mágico con motivo de una de las noches más esperadas del año.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Paz Padilla explica paso a paso cómo ha dado forma a esta decoración especial, mostrando tanto los materiales utilizados como el desarrollo del trabajo. "Os muestro cómo he conseguido hacer yo solita el proceso de la decoración de la Noche de Reyes, paso a paso", escribe en el texto que acompaña a la publicación, en la que deja claro el carácter artesanal y personal del proyecto.

Una decoración casera pensada al detalle

El proceso comienza con una parte fundamental: la protección de los muebles. Para ello, la gaditana utiliza plástico protector, similar al que se emplea para pintar, garantizando así que todo el montaje se realice de forma segura. A partir de ahí, la decoración va cobrando forma con cartulinas negras, papel de regalo en tonos grises y rojos y tela sin tejer de color celeste, que aporta uniformidad y un acabado visual muy cuidado.

Uno de los materiales que más ha llamado la atención es el espray de espuma aislante de poliuretano, empleado para crear volúmenes y texturas, demostrando que con imaginación se pueden reutilizar productos poco habituales en este tipo de montajes decorativos.

Globos y elementos llamativos para una escena especial

Entre los elementos más destacados se encuentra la creación de un gran pulpo decorativo, elaborado con 400 globos de cinco pulgadas. A este se suman globos transparentes que simulan burbujas, churros de piscina utilizados como base estructural y ojos adhesivos de distintos tamaños, que aportan un toque divertido y visualmente muy atractivo.

El resultado es una decoración llamativa y original, que combina colores, volúmenes y texturas para recrear un ambiente mágico pensado especialmente para los más pequeños de la casa. Todo el montaje refleja horas de trabajo y planificación, algo que la propia Paz Padilla muestra con naturalidad en el vídeo.

Un contenido que inspira a sus seguidores

La publicación no ha pasado desapercibida entre sus seguidores, que han destacado tanto la creatividad del resultado final como el hecho de que comparta el proceso completo. Al detallar los materiales y mostrar cada fase del montaje, la presentadora convierte su decoración de Reyes en una fuente de inspiración para otras familias que buscan ideas diferentes para estas fechas.

Paz Padilla cierra su mensaje con una frase que resume su actitud ante estas celebraciones: "Y ahora, a pensar en la del año que viene", dejando claro que la decoración de Reyes se ha convertido en una tradición más dentro de su hogar.

Una vez más, la presentadora demuestra su faceta más creativa y cercana, apostando por una decoración hecha a mano que pone el acento en la ilusión, la imaginación y el disfrute de una noche tan especial como la de Reyes.