Cancelado el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Cádiz

El pasado mes de diciembre saltaba la noticia de que Romeo Santos y Prince Royce ponían rumbo a Europa en su gira Mejor tarde que nunca Tour Europa 2026. Entre las ciudades que iban a visitar estaba Cádiz y la fecha del concierto era el 27 de junio, pero pocos días después de haber salido las entradas para Madrid y Barcelona, la capital gaditana dejó de aparecer en el listado oficial.

Después de que este medio se haya puesto en contacto con la productora de eventos SFX Events y preguntar acerca de qué es lo que ha sucedido para que Cádiz ya no esté entre las ciudades europeas que van a visitar los dos cantantes de bachata y no haber recibido ninguna respuesta, solo queda decir que finalmente el concierto se ha cancelado. Aunque se desconocen los motivos por el cuál ha sido eliminado.

La ausencia de una explicación oficial por parte de la promotora ha generado desconcierto entre muchos fans de la bachata y seguidores de ambos artistas en Andalucía, que veían en Cádiz la oportunidad de disfrutar por primera vez de un espectáculo conjunto de dos de los nombres más influyentes del género. A pesar de la cancelación, la gira sigue adelante con un calendario amplio y ambicioso por toda Europa, con muchas paradas confirmadas en España y otros países del continente.

Gira europea de Romeo Santos y Prince Royce

Según la información disponible hasta ahora en la web oficial de SFX Events, Mejor Tarde Que Nunca Tour Europa 2026 recorrerá varias ciudades de España, comenzando a finales de junio y extendiéndose hasta comienzos de agosto. Estas son las fechas y sedes que se mantienen activas:

25 de junio de 2026 – Sevilla: Plaza de España, dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

26 de junio de 2026 – Fuengirola (Málaga): Marenostrum Fuengirola.

3 de julio de 2026 – Zaragoza: Estadio Ibercaja.

4 de julio de 2026 – Pamplona: Navarra Arena.

9 de julio de 2026 – Nápoles (Italia): Ex Base Nato.

10 de julio de 2026 – Milán (Italia): Fiera de Milán.

11 de julio de 2026 – Barcelona: RCDE Stadium.

12 de julio de 2026 – Den Haag (Países Bajos): Zuiderpark.

17 de julio de 2026 – Londres (Reino Unido): The O2 Arena.

18 de julio de 2026 – Colonia (Alemania): Lanxess Arena.

19 de julio de 2026 – París (Francia): Accor Arena.

23 de julio de 2026 – Murcia: Espacio Norte.

24 de julio de 2026 – Valencia: Estadi Ciutat de València.

25 de julio de 2026 – Madrid: Riyadh Air Metropolitano.

30 de julio de 2026 – A Coruña: Puerto de A Coruña.

1 de agosto de 2026 – Tenerife: Puerto de Santa Cruz.

2 de agosto de 2026 – Santander: Campa de La Magdalena.

Este recorrido confirma que la gira pasará por 10 ciudades españolas, además de varias capitales europeas, aunque Cádiz ya no figura en el programa activo de conciertos.

Entradas ya disponibles

En cuanto a las entradas, en la web de SFX Events ya están disponibles para la todas las fechas anunciadas. Las localidades para conciertos en Sevilla, Fuengirola, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, Valencia, Madrid, A Coruña, Tenerife y Santander pueden adquirirse directamente desde la plataforma de venta asociada a cada ciudad. La preventa comenzó de forma escalonada, con la salida temprana de tickets para Barcelona y Madrid y la apertura progresiva de venta general para el resto de paradas.

Para muchos seguidores la gira sigue siendo una de las más esperadas del verano europeo de 2026: la primera colaboración en directo de Romeo Santos y Prince Royce, dos artistas que han marcado época en la bachata y que ahora llevan su música a escenarios masivos tras el éxito de su álbum conjunto.