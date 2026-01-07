Paz Padilla vuelve a sorprender con la espectacular decoración de su casa por el Día de Reyes: "He creado un océano mágico para Anna"

Paz Padilla vuelve a sorprender a sus seguidores con su nueva decoración para celebrar el Día de Reyes. Se trata de una tradición que mantiene desde que su hija, Anna Ferrer, era pequeña; y, a día de hoy, continúa dedicándole este pequeño espacio de creatividad. "Como a ella le encantan las manualidades y la Navidad, quiere decorarlo todo muy bonito; y sigue siendo sorpresa para mí, aunque yo ya tengo 27 años", relata Ferrer en una publicación de TikTok.

Con el paso deln tiempo, la actriz y presentadora gaditana ha creado en su salón una ciudad nevada, un circo, la estética del cascanueces y hasta una nave espacial. Esta última temática fue la elegida el año pasado, cuando madre e hija aparecieron en las redes sociales ataviadas con trajes de astronauta y acompañadas por la banda sonora de Star Wars. Ahora, después de crear la habitual expectación, Paz Padilla ha revelado la decoración de este Día de Reyes.

Un Día de Reyes por el "océano mágico" de Paz Padilla

Del espacio exterior, viajamos hasta las profundidades del universo marino. Durante la jornada del pasado martes 6 de enero, la presentadora compartió a través de Instagram las imágenes de este año y son muchos los comentarios que elogian el espectacular trabajo. "He creado un océano mágico para Anna en la Noche de Reyes", escribe Padilla. "Llevo 28 años haciéndolo. Cada detalle lo he hecho yo, reciclando y usando materiales low cost". Así, la presentadora pone de manifiesto que "lo importante es hacerlo tú misma y crear ilusión con la imaginación".

Como se puede ver en el vídeo recientemente publicado, las paredes y el suelo del salón se encuentran cubiertos por telas de color azul. Asimismo, los globos transparentes crean el efecto de las burbijas bajo el mar, mientras que madre e hija pasean vestidas de sirenas entre coloridos corales. También se pueden ver los tentáculos de un pulpo y, por si fuera poco, la mesa del comedor está decorada conforme la temática para disfrutar de la cena de Reyes en familia. "El año que viene intentaré volver a sorprenderos", concluye Padilla.

Reacciones a la decoración de Paz Padilla por el día de Reyes

Como era de esperar, son muchos los usuarios de la red social que han compartido sus impresiones al ver la imaginativa creación de la gaditana. "Esto es mejor que el vestido de la Pedroche, ¡bravo!", "Creas más tradición que la Cabalgata de Reyes" o "Esto es un sin vivir, cada año esperando por la decoración navideña de la Padilla", son solo algunos de los comentarios que se suceden en la publicación. Sin embargo, uno de los más aplaudidos es el que sugiere directamente que se haga "un paso a paso" para ver todo el proceso escenográfico que hay detrás de este singular trabajo.

"Esta tradición viene de cuando mi madre era pequeña", comparte Anna Ferrer en redes sociales. "Ella venía de una familia muy humilde, por lo que en Navidad apenas tenía regalos. Entonces ¿qué hacía mi abuela? Montar una decoración y hacerlo un poquito especial con lo que tenían". Así comenzó lo que, para la familia, ya es una de las experiencias más bonitas del año.