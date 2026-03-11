Paz Padilla emprende el Camino de Santiago: "Sé que me cambiará"

La humorista Paz Padilla ha comenzado el Camino de Santiago junto a un grupo de amigas. Lo está contando casi en tiempo real a través de sus redes sociales, donde muestra una experiencia que mezcla paisaje, amistad y reflexión personal. A través de su cuenta de Instagram, Padilla muestra los primeros días de esta experiencia que la llevará hasta Santiago de Compostela, combinando reflexiones íntimas con imágenes cotidianas del recorrido.

Desde Vigo, uno de los puntos del recorrido, la gaditana compartía una imagen del grupo antes de iniciar la ruta. Junto a la fotografía escribió: "Hoy comenzamos a caminar el Camino de Santiago. Un viaje con amigas… pero también un viaje hacia dentro, hacia mí misma".

Según explica, la experiencia le está sirviendo para parar, ordenar pensamientos y dejar que cada paso coloque las cosas en su sitio. Sin grandes discursos. Paso a paso.

Un camino compartido con sus seguidores

La publicación, acompañada del mensaje "No sé exactamente qué me traerá este camino, pero sí sé que me cambiará y que lo voy a disfrutar muchísimo. A veces la vida también nos pide algo muy simple: parar y caminar", ha recibido miles de reacciones. Sus seguidores siguen atentos cada etapa, y le desean un buen camino.

En sus historias de Instagram ha mostrado algunas estampas curiosas del camino. Una de ellas, un paraguas colocado sobre un tendedero lleno de ropa para protegerlo de la lluvia. La imagen iba acompañada de una frase breve: “Al mal tiempo, buena idea”.

La humorista aprovecha para poder retratar lo que va encontrando en el camino y mostrarlo a sus seguidores haciendoles partícipe de todo lo que está viviendo durante este rayecto que promete ser bastante revelador para la gaditana.

Después de 'Alzar el duelo'

El viaje llega poco después de la publicación de Alzar el duelo, el libro en el que Padilla aborda cómo ha vivido los últimos años tras la pérdida de su marido y el de algunos de sus seres queridos como su madre y su hermano y el proceso emocional que ha atravesado desde entonces.

El libro se presenta como una guía cercana para quienes atraviesan un proceso de duelo. No se trata de un manual al uso, sino de un relato basado en lo vivido por la autora en primera persona, con reflexiones y herramientas que, según ella misma, le ayudaron a reconstruirse

Una mochila con sello propio

Entre los detalles más comentados destaca la mochila que acompaña a la humorista durante el recorrido. Se trata de un diseño de Noniná, la marca fundada junto a su hija, Ana Ferrer, un proyecto empresarial estrechamente vinculado a su identidad personal.

Noniná trasciende el concepto de accesorio; representa un vínculo con su hogar en Zahara de los Atunes, un rincón que simboliza el refugio y la complicidad familiar. Portar esta mochila en el Camino no es un hecho baladí; supone un gesto que traslada la identidad de su tierra y el proyecto familiar nacido en la provincia de Cádiz hasta el norte de España.

Al avanzar hacia Santiago, Padilla lleva consigo un símbolo de una etapa donde familia, trabajo y vida personal se entrelazan. La elección subraya la reivindicación de sus raíces: el sello de Cádiz acompaña cada kilómetro, combinando la tradición familiar con una visión empresarial que ya ha consolidado su presencia en Madrid, manteniendo, no obstante, el corazón anclado en Zahara de los Atunes y en su Cádiz natal.