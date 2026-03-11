Jorge Drexler demuestra en 'La Revuelta' su amor por Cádiz y su Carnaval: "Soy un amante de Cádiz"

Jorge Drexler, uno de los músicos más reconocidos y premiados del panorama internacional, visitó este martes La Revuelta, el programa presentado por David Broncano, para presentar su nuevo disco, Taracá. Sin embargo, más allá de la música, la entrevista dejó uno de los momentos más celebrados por el público gaditano: su emotivo recuerdo del Carnaval de Cádiz y la declaración de amor que volvió a dedicar a la ciudad.

Nada más comenzar la conversación, Broncano preguntó al artista cuál había sido uno de los momentos más importantes de su carrera. Drexler no dudó en señalar uno muy concreto: su experiencia como pregonero del Carnaval de Cádiz.

"Cuando fui pregonero del Carnaval de Cádiz. Sólo ha habido dos pregoneros extranjeros, Cantinflas y yo", recordó el cantante uruguayo, dejando clara la huella personal que aquella experiencia dejó en su trayectoria.

El artista explicó que asumir el pregón supuso un desafío artístico de gran dimensión. "Preparas un espectáculo que es un musical. Escribí seis canciones originales y todo un guión en verso. Estuve tres meses dedicado a eso", afirmó, destacando el intenso trabajo creativo que implicó su participación en la fiesta gaditana.

El amor de Jorge Drexler por Cádiz

Los seguidores del Carnaval conocen bien la relación especial que el músico mantiene con la ciudad. Durante la entrevista, Drexler volvió a expresar públicamente ese vínculo emocional que mantiene con Cádiz desde hace años.

“Cádiz es como una cerilla, que se enciende por la punta”, explicó utilizando una metáfora que provocó las risas del público. Acto seguido, resumió su sentimiento con una frase directa: “Soy un amante de Cádiz, la verdad”.

El uruguayo fue pregonero del Carnaval gaditano en 2013, una edición especialmente recordada por el cuidado musical y literario de su propuesta. Desde entonces, ha regresado en distintas ocasiones para disfrutar de la fiesta, consolidando una conexión que trasciende lo meramente profesional.

Su relación con el Carnaval no se limita a una visita puntual. Drexler ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por la creatividad de las agrupaciones y por la capacidad del Carnaval para mezclar crítica social, humor y música en un formato único.

La comparsa de Jesús Bienvenido canta junto a Drexler en 'La Revuelta'

El Carnaval también tuvo un papel protagonista durante la visita del músico uruguayo al programa. Fue el propio Jorge Drexler quien quiso compartir escenario con la comparsa de Jesús Bienvenido, ganadora del COAC 2026, brindándoles un espacio destacado en pleno prime time de TVE.

La agrupación interpretó junto al artista el tema ‘Palabras’, en un momento especialmente simbólico que sirvió para unir la sensibilidad musical del cantautor con la esencia reivindicativa del Carnaval gaditano. Drexler, además, cedió el micrófono a Jesús Bienvenido para explicar el significado del repertorio que iban a interpretar.

Bienvenido definió la comparsa como "un alegato por la sanidad pública", subrayando el carácter social de sus letras. Durante la actuación, la agrupación interpretó una de las cuartetas de su popurrí, La campana, convertida en un emotivo mensaje en defensa del sistema sanitario público.

La actuación permitió que millones de espectadores descubrieran una de las señas de identidad del Carnaval de Cádiz: su capacidad para convertir la música en herramienta de denuncia social y conciencia colectiva.

Este gesto de Drexler, ofreciendo visibilidad nacional a la comparsa gaditana, fue interpretado por muchos aficionados como una muestra más del profundo respeto que el músico siente por la tradición carnavalesca y por sus autores.

Un vínculo que trasciende la música

La intervención de Drexler en televisión volvió a confirmar que su relación con Cádiz no responde únicamente a un episodio puntual de su carrera. El artista ha integrado elementos del espíritu carnavalesco en su manera de entender la música: cercanía con el público, poesía cotidiana y compromiso emocional.

Su paso por La Revuelta dejó así algo más que la promoción de un nuevo disco. Sirvió para recordar cómo el Carnaval gaditano continúa proyectándose fuera de Andalucía y que sigue cruzando fronteras que antes parecían inquebrantables.

Una vez más, Cádiz apareció en horario nacional como símbolo de cultura popular, identidad y creatividad colectiva, reafirmando el alcance universal de una celebración que sigue conquistando a quienes la descubren.