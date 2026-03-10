La comparsa de Jesús Bienvenido canta junto a Jorge Drexler en el programa 'La revuelta'

El Carnaval de Cádiz lleva décadas trascendiendo las fronteras de la ciudad. Cada año, aficionados de toda Andalucía y buena parte del país están pendientes de lo que sucede tanto en el Gran Teatro Falla durante la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) como en las calles durante la celebración de la fiesta gaditana. Sin embargo, su carácter popular hace que existan pantallas que sean complicadas de alcanzar.

Una de ellas es la de la televisión a nivel nacional. Eclipasada por el concepto "chirigota" (porque en Madrid todo es una chirigota), a la comparsa le ha costado mucho llegar a ciertos escenarios por esa propia concepción que se tiene del Carnaval gaditano de Despeñaperros hacia arriba, sobre todo por parte de un público ocasional que no entiende esta fiesta. Este martes, la comparsa de Jesús Bienvenido ha conseguido dar una paso más en la expansión del Carnaval de Cádiz al actuar en el programa La revuelta, de La 1 de RTVE.

De esta forma, la agrupación que en la pasada edición del COAC consiguió el primer premio con 'DSAS3' ha actuado en directo en el show de access prime time presentado por David Broncano. Lo ha hecho acompañando al cantautor uruguayo Jorge Drexler, con quien ha interpretado la canción Las palabras en el cierre de este martes.

La comparsa de Bienvenido ha aparecido en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para acompañar a Drexler disfrazada de la comparsa 'DSAS3' para cantar este tema que forma parte de su nuevo disco Taracá. Además, también ha interpretado la cuarteta de La campana de su popurrí como alegato en defensa de la sanidad pública.

Si algo destaca de La revuelta es que es uno de los pocos espacios que reserva un lugar para la música en directo. Además, da cobijo a todo tipo de estilos musicales, siendo un aspecto muy valorado por los telespectadores.

Así, Jesús Bienvenido ha conseguido un nuevo hito para el Carnaval gaditano, ya que hasta la fecha la televisión nacional estaba reservada principalmente a las chirigotas. Mucho más complicado lo ha tenido la comparsa en estas décadas de globalización de la fiesta de Cádiz, ya que solo se recuerdan participaciones como las de 'Payos y gitanos' y 'Orfebres' en Gente joven o 'Nos quedamos de piedra' en Música golfa. Eso fue en los años 80. Posteriormente, chirigotas como la del Lobe y otras más si tuvieron diferentes actuaciones en programas nacionales en los años 90. A pesar de que las agrupaciones ya recorren los escenarios de todo el país, en el aspecto televisivo normalmente su participación se ha visto reducida a Canal Sur, ya que el Carnaval sí tiene un enorme peso en la cultura andaluza.

A esto hay que sumar la vinculación del cantautor uruguayo Jorge Drexler con la ciudad de Cádiz, siendo pregonero del Carnaval gaditano en 2013. En esa fecha, compuso la canción Cai creo que caí. Ganador de 17 Grammy Latinos, un Oscar y Goya, en 2023 participó en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en la capital gaditana con el diálogo Canción y verso junto al director teatral Nacho García. Además, también formó parte del concierto de clausura de este evento, siendo esta su última actuación en esta tierra.

De hecho, en el arranque de la entrevista que Broncano le hizo a Drexler para presentar el discoTaracá ya salió el nombre de Cádiz, ciudad de la que se declaró como un "amante". El músico uruguayo recordó el pregón del Carnaval gaditano como uno de los momentos en los que se le "bajó la humildad". Así, ha contado que le dedicó tres meses y realizó seis canciones de estreno solo para el espectáculo con el que se abrió la fiesta en la calle en 2013, además de contar que fue el segundo artista extranjero que la ha pregonado tras hacerlo Cantinflas en 1986. "Fue un hito tremendo, una cosa muy difícil", ha relatado.

Drexler ha definido a Cádiz como una "cerilla", ya que "se enciende por la punta, en Cádiz, Cádiz, y luego tiene todo el palo como la maderita de la cerilla, que es por donde uno llega pasando por las Puertas de Tierra a dentro de Cádiz".

La comparsa 'DSAS3', en La revuelta, de La 1. / La revuelta - La 1 de RTVE

El propio Drexler le ha cedido el micrófono a Jesús Bienvenido para explicar que la comparsa es "un alegato por la sanidad pública", además de ofrecerse para ir de invitado al programa para profundizar en su espectáculo de memoria histórica El rámper, que suele representar algunos martes de cada mes en el Teatro Maravillas de Madrid, y de hablar de la propia comparsa, que recorre escenarios de todo el país a lo largo del año representando al Carnaval de Cádiz.