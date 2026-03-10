Isa Pantoja se desmorona y habla de su primer embarazo y del distanciamiento con su familia

El séptimo programa de DecoMasters dejó uno de los momentos más intensos de la temporada. Isa Pantoja, colaboradora del espacio junto a su marido Asraf Beno, se emocionó hasta las lágrimas al recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: su primer embarazo siendo muy joven y el posterior distanciamiento con su familia.

La hija de Isabel Pantoja compartió con sinceridad cómo vivió aquella etapa. "Cuando cumplí 18 años estaba embarazada y tenía a toda la prensa esperando en la puerta de Cantora", relató con la voz entrecortada, evocando la presión mediática que marcó sus días como madre primeriza. Según confesó, la combinación de tensión familiar y atención pública constante hizo que aquel período fuera especialmente duro.

Un embarazo marcado por la exposición pública

Isa también recordó cómo la fama impactó en su maternidad. La joven madre relató que los comentarios y la presión constante dificultaron disfrutar de un momento que debería haber sido feliz. "Mi embarazo lo recuerdo muy mal, entre el miedo y la presión de todo lo que se decía", explicó, dejando claro que aquella etapa quedó marcada por la tensión más que por la alegría.

La influencer destacó que, durante ese tiempo, cada salida o visita a Cantora se convertía en un evento mediático, con fotógrafos esperando cada gesto. Este contexto hizo que la maternidad temprana estuviera marcada por la ansiedad y la vigilancia pública.

El distanciamiento con su hermano Kiko Rivera

El distanciamiento con su hermano Kiko Rivera ha sido uno de los asuntos más delicados en la familia Pantoja. Isa explicó que hace varios años decidió tomar distancia, después de que las diferencias familiares se hicieran públicas en televisión. "No tenemos relación desde hace cuatro o cinco años", confirmó, dejando claro que la decisión fue dolorosa pero necesaria.

En el programa, Isa contextualizó la situación: "Él se enfadó con mi madre y dijo cosas muy fuertes en la tele. Yo tuve que posicionarme". Sin embargo, añadió un matiz importante: "Quizá mi hermano tenía razón en algunas cosas, pero la forma en que lo expresó no era correcta".

La sinceridad de Isa sorprendió a muchos seguidores, porque refleja una visión equilibrada y madura de un conflicto que ha tenido mucha repercusión mediática. Además, mostró cómo, pese a la distancia, mantiene una perspectiva reflexiva sobre su familia, sin cerrar completamente la puerta a futuros acercamientos.

La reconciliación parcial de Kiko e Isabel

En paralelo, Kiko Rivera e Isabel Pantoja habrían empezado a hablar por teléfono varias veces para intentar acercar posturas tras años de distancia y conflictos públicos. Por el momento, Isa Pantoja ha quedado al margen de esta ecuación, manteniendo su decisión de distanciarse de su hermano mientras observa cómo evoluciona la relación entre ambos.

Aunque el pasado familiar ha sido complicado, Isa ha mostrado una actitud de reflexión y aprendizaje, enfocándose en construir su propio camino mediático y dejando atrás las críticas y el ruido del pasado. La colaboradora ha demostrado que es posible contar la propia historia desde el corazón, con sinceridad y sin filtros, reivindicando sus vivencias personales frente a la atención pública.

Mirando hacia el futuro

Con su relato, Isa Pantoja demuestra que aunque haya sufrido en el pasado es capaz de aceptar su vida tal cual es, dejando claro que cada miembro de la familia enfrenta sus propios retos personales y mediáticos. Por el momento, la joven parece quedarse al margen de la nueva reconciliación que estaría sucediendo entre su hermano y su madre.

La hija de la tonadillera ya ha dejado claro en más de una ocasión que su prioridad es la familia que ella ha formado: su marido y sus dos hijos. Mientras esa parte de su vida esté bien y estable parece estar conforme, aunque no pueda evitar que haya cosas de su pasado que le sigan doliendo.