Comer en Cádiz por menos de 15 euros es posible: la sorprendente cuenta que se ha hecho viral en redes

La inflación, el encarecimiento de la hostelería y la subida generalizada de precios han convertido salir a comer fuera en un pequeño lujo para muchas familias. Sin embargo, una cuenta de apenas 152,40 euros para 11 personas en Cádiz ha roto esa percepción y se ha hecho viral en redes sociales al demostrar que comer bien por menos de 15 euros por persona aún es posible.

La imagen, compartida en X por Jesús Javier Moreno, muestra una comida familiar completa en el conocido establecimiento Kiosko Los 12 Hijos de Juan, situado en la Barriada de la Paz. El ticket refleja numerosas raciones de pescado frito, bebidas y platos variados que, divididos entre los comensales, dejan un resultado llamativo: 13,85 euros por cabeza.

Una comida familiar que sorprende en redes

Según explica el propio autor de la fotografía, tras hablar con este medio, la visita fue prácticamente una reunión familiar al completo. "Fui con toda la familia, hasta mis suegros, que les encanta comer allí", señala. La publicación comenzó a circular rápidamente porque muchos usuarios destacaban lo mismo: precios difíciles de encontrar hoy en día.

La factura incluye cazón en adobo, chocos, merluza rebozada, tortilla de camarones, gambas fritas, bebidas y varios entrantes. Un pedido abundante que evidencia algo cada vez menos habitual: raciones generosas sin disparar el precio final.

El contexto económico actual ha hecho que este tipo de ejemplos llamen especialmente la atención. En muchas ciudades, una comida similar supera fácilmente los 25 o 30 euros por persona.

Un bar de barrio con historia

El establecimiento cuenta con dos locales muy próximos entre sí: el kiosco original, abierto desde hace décadas en la Barriada de la Paz, y otro más amplio inaugurado hace unos quince años junto a la zona de San Mateo.

El nombre no es casual. Juan, su fundador, tuvo doce hijos, una anécdota que terminó dando identidad al negocio y que muchos clientes recuerdan con cariño.

El ambiente, según destacan los habituales, es uno de sus grandes atractivos. Al estar alejado del centro turístico, mantiene un carácter familiar y cercano, algo cada vez más valorado por quienes buscan comer bien sin pagar precios orientados al visitante ocasional.

Calidad-precio y cocina gaditana tradicional

La especialidad del local es el pescaito frito, aunque la carta incluye platos clásicos de la cocina gaditana como ensaladilla, papas alioli, menudo o arroz. También ofrecen opciones pensadas para familias, como croquetas o lagrimitas de pollo con patatas para los más pequeños.

Además, casi toda la carta puede pedirse en formato tapa en barra o mesas altas, lo que permite ajustar aún más el gasto.

La viralidad de esta cuenta refleja una realidad que muchos gaditanos conocen bien: todavía sobreviven bares de barrio donde comer sigue siendo accesible, lejos de los precios más elevados de zonas céntricas o turísticas.

En un momento marcado por la subida del coste de la vida, ejemplos como este recuerdan que la hostelería tradicional continúa ofreciendo calidad, cantidad y precios razonables, una combinación que explica por qué la publicación ha generado tanto interés en redes sociales.