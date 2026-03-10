El tiempo en la Semana Santa de Cádiz 2026: así son los primeros pronósticos meteorológicos

La cuenta atrás para la Semana Santa en Cádiz ha comenzado y es que apenas faltan 20 días para que las cofradías comiencen a hacer su estación de penitencia y como es normal, todos los cofrades miran con cierta angustia la previsión del tiempo para esos días. Por el momento, los modelos meteorológicos no permiten hacer una previsión cerrada acerca de lo que sucederá entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

A pesar de no poder certificar con tanta premura el tiempo que hará en Semana Santa, sí que los expertos han podido dibujar algunas tendencias atmosféricas generales que apuntan a un escenario marcado por la incertidumbre y la variabilidad.

Los primeros análisis coinciden en una idea clave: no se observa, por ahora, un patrón claramente lluvioso ni completamente estable, algo habitual cuando se habla de plazos subestacionales.

Un bloqueo atmosférico que condiciona

Los mapas del modelo europeo ECMWF muestran actualmente un patrón de bloqueo anticiclónico en el norte de Europa, una configuración atmosférica que suele tener consecuencias directas en la Península Ibérica.

Según el análisis difundido por el meteorólogo Juan Antonio Salado, durante la primera quincena de marzo dominaría una dorsal anticiclónica sobre Europa. En el sur peninsular, este tipo de situaciones suele favorecer episodios de levante, posibles entradas de polvo sahariano y la aparición de chubascos irregulares asociados a bajas presiones aisladas.

De cara a la segunda mitad del mes, los mapas continúan mostrando una señal similar. El bloqueo podría provocar la llegada de frentes atlánticos debilitados, con precipitaciones escasas o poco organizadas. En otras palabras, un contexto atmosférico donde pequeños cambios pueden modificar el pronóstico con relativa facilidad.

Qué dicen ahora mismo las probabilidades para Semana Santa

A partir de los escenarios probabilísticos actuales, los expertos manejan tres posibles evoluciones para la Semana Santa:

Entre un 40% y un 50% de probabilidad de un tiempo variable, con algunos episodios de lluvia.

de probabilidad de un tiempo variable, con algunos episodios de lluvia. Entre un 30% y un 40% de un escenario más seco de lo habitual.

de un escenario más seco de lo habitual. Menos del 25% de una situación muy lluviosa y persistente.

Esto sitúa el escenario más probable en una Semana Santa cambiante, pendiente de frentes débiles y con alternancia entre estabilidad e intervalos nubosos.

Otros análisis meteorológicos coinciden en señalar la presencia de altas presiones en latitudes altas y presiones más bajas hacia el Atlántico y el sur de Europa. Este patrón favorecería la cercanía de borrascas atlánticas, aunque sin señales claras de temporales prolongados por ahora.

Lo que dice la climatología sobre la lluvia en Cádiz

Más allá de los modelos, la climatología ofrece pistas interesantes. Los registros del periodo 1991-2020 indican que en gran parte de España llueve al menos un día en entre el 70% y el 80% de las Semanas Santas.

Precipitaciones en Semana Santa según Eltiempo.es / Eltiempo.es

En el caso del sur peninsular y la provincia de Cádiz, la frecuencia es algo menor, situándose aproximadamente entre el 50% y el 70% de los años. Este dato suele interpretarse mal: que exista probabilidad de lluvia no significa que vaya a llover muchos días seguidos.

De hecho, los estudios reflejan que las precipitaciones en estas fechas suelen aparecer en episodios puntuales, más que en situaciones persistentes.

El factor decisivo: levante o borrascas atlánticas

El comportamiento final del tiempo dependerá en gran medida de la posición del anticiclón europeo durante esos días. Si el bloqueo se mantiene, Cádiz podría vivir jornadas con estabilidad relativa, intervalos nubosos y frentes muy desgastados, además de posible protagonismo del viento de levante.

Si, por el contrario, el patrón atmosférico cambia, las borrascas atlánticas tendrían mayor facilidad para aproximarse al golfo de Cádiz, aumentando la inestabilidad y las opciones de lluvia.

Un pronóstico todavía abierto

Los meteorólogos recuerdan que estos mapas describen tendencias a gran escala, no previsiones concretas para cada jornada o procesión. A varias semanas vista, la atmósfera sigue mostrando un margen amplio de cambios.

Por ahora, la conclusión es prudente: la Semana Santa 2026 en Cádiz no presenta señales claras de un periodo especialmente lluvioso, pero tampoco garantiza estabilidad plena. Un escenario típico de primavera andaluza en el que, como cada año, la última palabra la tendrá el cielo en los días previos.