Es oficial: Hacienda concreta quién puede deducirse el seguro del coche en la declaración de la Renta 2026

España es uno de los países europeos en los que se da un uso más intensivo a los coches

La campaña de la renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, llega con una aclaración importante por parte de la Agencia Tributaria. Muchos contribuyentes se preguntan cada año si el seguro del coche puede deducirse en la declaración, pero la respuesta oficial de Hacienda es clara: la mayoría de conductores no podrá incluir este gasto en su IRPF.

En realidad, solo un perfil muy concreto de contribuyente puede beneficiarse de esta deducción. La clave está en el uso que se hace del vehículo. Si el coche se utiliza como herramienta de trabajo dentro de una actividad económica, el coste del seguro sí puede considerarse un gasto deducible.

Esto significa que los conductores particulares no pueden desgravar el seguro del coche, aunque lo utilicen a diario o lo consideren imprescindible para su vida cotidiana. La normativa fiscal establece que únicamente los autónomos o profesionales que usen el vehículo para su actividad laboral pueden incluirlo en su declaración.

Los autónomos, los principales beneficiados

El caso más claro es el de los trabajadores autónomos. Si el coche forma parte de su actividad profesional, la prima del seguro puede incluirse como gasto deducible dentro de los rendimientos de actividades económicas.

Este supuesto es habitual en profesiones donde el vehículo es una herramienta esencial para trabajar:

Repartidores y transportistas

Comerciales que visitan clientes

Profesionales que se desplazan a domicilios , como electricistas o fontaneros

En todos estos casos, Hacienda permite incluir los gastos vinculados al vehículo, entre ellos el seguro, el combustible o el mantenimiento, siempre que estén relacionados con la actividad profesional.

No obstante, para aplicar esta deducción es imprescindible poder justificar que el coche está afecto a la actividad económica. Es decir, el contribuyente debe demostrar que el vehículo se utiliza realmente para trabajar.

El requisito clave: demostrar el uso profesional del coche

Uno de los aspectos que más revisa la Agencia Tributaria es la justificación del uso del vehículo. No basta con ser autónomo: el coche debe estar claramente vinculado a la actividad profesional.

En la práctica, esto implica cumplir algunos requisitos habituales:

Tener facturas del seguro a nombre del autónomo

Registrar el vehículo dentro de la actividad económica

Demostrar desplazamientos laborales o uso profesional habitual

Si Hacienda considera que el coche se usa principalmente para fines personales, la deducción podría rechazarse en una inspección. Por este motivo, muchos asesores fiscales recomiendan llevar un registro de desplazamientos o gastos asociados al vehículo, especialmente si el uso es mixto (personal y profesional).

Qué ocurre si el coche se usa también de forma personal

En la práctica, muchos autónomos utilizan el mismo coche tanto para trabajar como para su vida personal. En estos casos, la normativa fiscal obliga a aplicar criterios de proporcionalidad. Esto significa que solo se podría deducir la parte del gasto que corresponda al uso profesional del vehículo, y no el total del seguro.

Por ejemplo, si un profesional demuestra que el coche se usa un 50% para trabajar, solo podría deducirse ese mismo porcentaje del coste del seguro y del resto de gastos asociados. En cambio, si el vehículo está exclusivamente dedicado a la actividad profesional, la deducción podría alcanzar hasta el 100% del coste del seguro.

La clave para la renta 2026

Con la campaña de la renta a punto de comenzar, Hacienda insiste en un mensaje claro: el seguro del coche no es deducible para la mayoría de contribuyentes. Solo quienes puedan demostrar que el vehículo es una herramienta de trabajo podrán incluir este gasto en su declaración.

Por ello, los expertos recomiendan revisar bien la situación antes de aplicar cualquier deducción. Incluir gastos que no cumplen los requisitos puede derivar en sanciones o regularizaciones posteriores si la Agencia Tributaria detecta irregularidades.