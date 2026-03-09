Multas de la DGT: plazos de notificación, cuándo prescriben y cómo anularlas por caducidad

Recibir una multa de tráfico no significa necesariamente que haya que pagarla siempre. La legislación española establece plazos muy concretos para notificar, tramitar y reclamar las sanciones, y si la Administración los supera, la infracción puede prescribir o incluso caducar.

Ahora bien, esto no ocurre de forma automática en todos los casos. En la práctica, cuando un conductor considera que se han superado esos plazos, debe alegarlo dentro del procedimiento administrativo, ya que normalmente la carga de la prueba recae en el propio interesado. Conocer bien estos tiempos resulta clave para saber cuándo una sanción sigue siendo válida y cuándo puede recurrirse.

Muchos conductores desconocen que la Ley de Tráfico fija límites temporales claros para cada fase del procedimiento sancionador. Desde el momento en que se comete la infracción hasta que la Administración reclama el pago, existen distintos plazos que condicionan la validez de la multa.

Cuánto tiempo tiene la DGT para notificar una multa

El primer paso en cualquier sanción es la notificación oficial al conductor o al titular del vehículo. Sin este trámite administrativo, el procedimiento no puede avanzar. La normativa establece que la Administración dispone de un tiempo limitado para comunicar la infracción desde el momento en que se comete.

Si ese plazo se supera sin que exista notificación válida, la infracción puede prescribir. Los tiempos dependen de la gravedad de la infracción:

Infracciones leves: prescriben a los 3 meses .

prescriben a los . Infracciones graves: prescriben a los 6 meses .

prescriben a los . Infracciones muy graves: también prescriben a los 6 meses.

El plazo comienza a contar desde el mismo día en que se comete la infracción. Si la notificación no llega dentro de ese periodo, el conductor puede alegar la prescripción de la multa.

Sin embargo, conviene tener en cuenta un detalle importante que muchos ciudadanos desconocen. Si la Administración intenta notificar la sanción en el domicilio y no lo consigue, puede recurrir al TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), donde la notificación se publica oficialmente.

En esos casos, la multa se considera legalmente notificada aunque el conductor no haya recibido la carta, por lo que los plazos siguen avanzando igualmente.

Cuándo prescribe una multa de tráfico

Uno de los errores más comunes entre los conductores es confundir la prescripción de la infracción con la prescripción de la sanción económica. La prescripción de la infracción es el plazo que tiene la Administración para notificar la multa tras cometerse la falta, que suele ser de 3 o 6 meses según la gravedad.

Sin embargo, una vez que la multa ya ha sido notificada y el procedimiento administrativo ha terminado, comienza otro periodo distinto: el plazo que tiene la Administración para reclamar el pago.

En este caso, la ley establece que la Administración dispone de hasta cuatro años para exigir el cobro de la sanción si esta ya es firme en vía administrativa. Si ese periodo pasa sin que se haya iniciado el procedimiento de recaudación, la multa también puede prescribir y dejar de ser exigible.

Cuándo puede caducar una multa de la DGT

Además de la prescripción, existe otro concepto clave dentro del procedimiento administrativo: la caducidad del expediente sancionador. La caducidad se produce cuando la Administración deja paralizado el procedimiento durante un tiempo excesivo, sin realizar actuaciones dentro del expediente.

Cuando esto ocurre, el conductor puede alegar que el procedimiento ha caducado, lo que puede provocar el archivo del caso y la anulación de la sanción. No obstante, hay que tener en cuenta que ciertas actuaciones administrativas pueden interrumpir estos plazos, como nuevas notificaciones o gestiones formales dentro del expediente.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar con detalle cada paso del procedimiento antes de recurrir una multa.

Cómo recurrir una multa si se ha pasado el plazo

Si un conductor considera que la multa se notificó fuera de plazo o el expediente ha caducado, puede presentar un recurso administrativo. Tras recibir la notificación, normalmente existe un plazo de 15 días laborables para presentar alegaciones ante el organismo sancionador.

En ese recurso pueden alegarse distintos motivos:

Prescripción de la infracción .

. Caducidad del procedimiento administrativo .

. Errores en la notificación o en los datos del vehículo.

Si las alegaciones prosperan, la Administración puede archivar el expediente y anular la sanción.

Qué hacer si recibes una multa de tráfico

Cuando llega una sanción, los conductores suelen tener dos opciones principales. La primera es pagar la multa dentro de los primeros 20 días, lo que permite beneficiarse de un descuento del 50% en el importe. La segunda opción es presentar alegaciones si se considera que la sanción es incorrecta o que los plazos legales se han incumplido.

En cualquier caso, los expertos recomiendan revisar siempre la fecha de la infracción, la fecha de notificación y el estado del expediente, ya que esos detalles pueden determinar si la multa sigue siendo válida.

Además, también es posible consultar el estado de las sanciones a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico o mediante la aplicación oficial miDGT, una herramienta que permite comprobar multas pendientes, puntos del carnet y notificaciones activas sin esperar a recibir cartas en el domicilio.