Paz Padilla elabora una receta ideal para Fin de Año: "Estamos en época de setas"

Paz Padilla vuelve a conquistar a sus seguidores, esta vez desde la cocina. La humorista gaditana ha compartido en su perfil de Instagram una receta pensada para brillar en Fin de Año y en cualquier comida especial de Navidad. Se trata de una crema de setas con foie y gambas, una propuesta que combina productos de temporada con una elaboración sencilla y un resultado digno de un menú festivo. "Estamos en época de setas", recuerda la presentadora, que anima a aprovechar estos ingredientes tan propios del invierno.

Desde su casa de Madrid, Paz Padilla se pone el delantal y explica paso a paso cómo preparar este plato con el que, según sus propias palabras, “vas a quedar como una reina estas Navidades”. Una receta fácil de seguir, pensada para quienes quieren sorprender sin complicarse demasiado.

Una crema de setas perfecta para los menús de Navidad

La base de esta receta está en un buen sofrito, clave para lograr una crema llena de sabor. Lo primero que hace Paz Padilla es sofreír cebolla en una olla con un poco de aceite, dejándola cocinar a fuego medio hasta que queda bien pochada. A continuación, corta unos ajos muy finitos y los añade a la olla junto a la cebolla, removiendo para que no se quemen y aporten todo su aroma.

El siguiente paso es incorporar las setas, protagonistas indiscutibles del plato. La humorista las corta y las añade al sofrito, integrándolas bien con la cebolla y el ajo. Cuando las setas ya están listas, se añade un poco de caldo y un chorreón de vino, que aporta un toque especial y eleva el sabor de la crema.

El truco de Paz Padilla para una crema suave y llena de sabor

Una vez que todos los ingredientes están en la olla, se deja cocinar hasta que el vino se evapora por completo. En ese momento, Paz Padilla procede a triturar la mezcla hasta obtener una crema fina y homogénea. Este paso es fundamental para lograr una textura suave, ideal como primer plato en una comida o cena especial. La crema se reserva mientras se prepara el resto de la elaboración.

Foie y gambas: el toque gourmet para Fin de Año

El toque más festivo de la receta llega con el foie y las gambas. Paz Padilla utiliza hígado crudo, que pasa brevemente por la sartén con un poco de aceite, cuidando de no cocinarlo en exceso para que quede jugoso. Para el emplatado, coloca un par de trozos de foie en el fondo del plato y, sobre ellos, sirve la crema de setas bien caliente.

Como broche final, añade un par de gambas cocinadas, que aportan color, contraste y un sabor marinero que equilibra el conjunto. Un plato elegante, fácil de preparar y perfecto para sorprender en Fin de Año sin pasar horas en la cocina.