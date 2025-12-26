Paz Padilla y su hija Anna Ferrer celebran su Nochebuena más especial en Cádiz: “Este día me lo guardo para siempre”

Paz Padilla ha vivido una de las Nochebuenas más emotivas de los últimos años en Cádiz, rodeada de su familia y, muy especialmente, de su hija Anna Ferrer. La humorista gaditana regresó a su tierra natal para pasar unos días junto a sus hermanos, sobrinos y seres queridos, en unas Navidades marcadas por el recuerdo y la unión familiar tras la pérdida, el año pasado, de Luis, hermano de la presentadora.

La noche del 24 de diciembre tuvo como escenario el piso que Paz Padilla tiene en la Alameda Apodaca, un lugar cargado de simbolismo para la familia. Allí se reunió todo el clan para celebrar una Nochebuena que, según ha mostrado la propia actriz en redes sociales, estuvo llena de emoción, risas y mucho sentimiento.

A través de un amplio carrusel de fotografías y vídeos publicados en Instagram, Paz dejó constancia de una velada inolvidable en la que no faltaron los detalles, una mesa cuidada al máximo y una cena que dio paso a lo mejor de la noche: el cante, el baile y la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Los villancicos se mezclaron con el carnaval, en una estampa muy gaditana en la que la música fue el hilo conductor de una celebración que se alargó hasta bien entrada la noche. Una forma muy especial de rendir homenaje a los que están y también a los que ya no están.

Junto a las imágenes, Paz Padilla compartió un mensaje cargado de agradecimiento y emoción: "Quiero daros las gracias a todos por la noche inolvidable que hemos vivido en familia. Gracias por vuestra generosidad y por abrazarme hasta dejarme sin aire. Gracias por quererme. Vivan los Padilla".

Una celebración efímera

Al día siguiente, el 25 de diciembre, madre e hija pusieron rumbo a Madrid. Ya en el tren, la gaditana compartió una historia en la que confesaba lo mucho que le costaba despedirse de Cádiz tras una noche tan especial.

"Después de una de las mejores noches en mucho tiempo, con solo tres horas de sueño, toca volver a Madrid. Siempre duele, pero hoy la herida escuece menos. Gracias, familia, por estas Navidades. Sé que ellos también han estado. Os quiero", escribió, en una clara referencia a su hermano Luis, a su madre y a su marido Antonio, todos ya fallecidos pero muy presentes en estos días.

Historia de Paz Padilla / @paz_padilla

Anna Ferrer también quiso compartir con sus seguidores cómo vivió esa Nochebuena tan especial. La joven disfrutó de la compañía de sus tíos y primos alrededor de la mesa y del ambiente festivo que se creó durante la velada. Ya en Madrid, la tarde del día 25, Anna publicó una reflexión muy personal sobre lo vivido: "Después de momentos complicados, ver ayer a mis tíos y amigos disfrutar y bailar… no tiene precio. Este día me lo guardo para siempre".

En su mensaje, la hija de Paz Padilla quiso lanzar también un mensaje de ánimo a quienes atraviesan momentos difíciles: "Importancia a lo importante. Nada más. Os mando un abrazo fuerte a los que estéis pasando momentos duros. Estoy segura de que vendrán mejores. Descansad y felices fiestas".

Estas han sido, además, las últimas Navidades de Anna Ferrer como soltera. La joven contraerá matrimonio en 2026 y lo hará en Cádiz, aunque en esta ocasión ha pasado las fiestas alejada de su pareja, Mario Cristóbal. Unas fechas que, sin duda, quedarán grabadas para siempre en la memoria de la familia Padilla