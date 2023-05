"El pan costará más de 10 euros y la cerveza más de 15 euros": la alerta de precios de un agricultor ante la sequía

La incertidumbre que vive tanto la provincia de Cádiz como el resto del país por la realidad climática dibuja un futuro con más sombras que luces. El pasado sábado en el programa de La Sexta Xplica se habló de cómo está la situación de agricultores y ganaderos, con foco especial a la sequía actual y a las ayudas económicas para paliar este difícil contexto.

Una de las declaraciones más particulares del programa dirigido por el gaditano José Yélamo fue la de un agricultor de fruta de ASAJA, Pere Roqué. Este aprovechó su intervención ante las cámaras para quejarse por el cierre de un canal de riego con una antigüedad de 160 años, el de Urgell. Avisa que en unos días tirarán fruta, estima las pérdidas en 166 millones de euros. "La gente no entiende. Si nosotros dejamos de producir, y España que es un país productor de alimentos, tiene que empezar a comprar todo el producto que producimos a terceros países", advirtió. Casi sin respiro, lanzó la alarma: "Que nadie se preocupe que una barra de pan valdrá más 10 euros pero una cerveza le costará más de quince".

Unas palabras que fueron reforzadas por otro de los invitados, quien recordó los problemas de dejar de producir y depender de terceros para proveer a la población. Uno de los ejemplos que se puso sobre la mesa fue el de las mascarillas, que a principios de la pandemia se compraban a precios altos a otros países.

Toribio Doblado, otro de los intervinientes, que es agricultor de oliva, lamentó las peticiones constantes de cambio de la sociedad hacia el sector agrícola. "Se nos está diciendo mucho que hay que cambiar", introdujo con cierta pesadumbre. Este trabajador del campo explicó las continuas modificaciones técnicas implementadas a diario para adaptarse las circunstancias desde hace décadas.

Para Doblado, ciertos contextos difíciles, como falta de ayudas gubernamentales y el clima seco, están superándose a costa del sacrificio de los trabajadores del campo y su capacidad de transformación. "Tenemos que poner en valor que somos el país de la UE, y prácticamente de todo el mundo, que tiene mayor calidad o sanidad alimentaria. ¿Dónde empieza esa sanidad alimentaria? ¿Quién ha estado adaptando todos esos productos para esa calidad alimentaria? Agricultores y ganadores", sentenció.

Al hilo de lo expuesto por uno de sus compañeros de tertulia, cerró su alocución con un aviso. "Otra cosa, solamente una cosa. Si no tenemos dinero para sembrar este año, el año que viene no se come", alertó.