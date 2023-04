Manuel Salguero (meteorólogo): "Si no llueve de aquí a septiembre en Cádiz, vendrán tiempos duros"

El arranque nublado e incluso algo lluvioso de la mañana del sábado ha resultado un espejismo. Cuatro gotas, que se suele decir, pero que en realidad han sido dos litros en Cádiz capital, sacando este mes de abril de 2023 del más seco de los últimos años -sigue siendo 2005-, pero que no consigue desbancar lo que lleva del año hidrológico de los peores y más secos de los últimos vividos.

Así lo confirma el meteorólogo gaditano Manuel Salguero, siempre cauto en sus predicciones, pero certero. "Lo de hoy ha sido un espejismo consecuencia de un pequeño frente de lluvias, porque desde esta tarde se impone de nuevo un tiempo anticiclónico", expone.

Tiempo anticiclónico en el que "destaca sobre todo el ascenso de temperaturas nada común en esta época del año, pues se alcanzarán temperaturas muy altas para ser abril".

Salguero puntualiza que en Cádiz capital serán más livianas gracias a la brisa que corre por aquí, "aunque seguirán siendo altas para tratarse de este mes". De hecho, es posible que estos días haya nubes e incluso algo de calima, "lo que enturbiará un poco los cielos gaditanos con estas nubes altas, pero no parece que vengan lluvias".

¿Fin de las lluvias hasta el otoño?

Manuel Salguero explica que el tiempo estable se impondrá en lo que queda de abril y puede que principios de mayo. Así que llegados al mes de mayo y prácticamente sin agua acumulada, la pregunta es, ¿se acaban las lluvias hasta por lo menos el otoño? La respuesta que ofrece es que "es posible que sí, pues mayo no es un mes lluvioso en la zona, la media está en 30 litros, pero necesitaríamos un mínimo de 80 ó 100 libros para que pasemos un verano lo más tranquilo posible". No obstante, no cierra la puerta del todo y añade que "a veces pasa y ojalá ocurra, pero la probabilidad de vivir un mayo pasado por agua es baja".

Con todo, y sin ánimos de "ser drástico", el meteorólogo asegura que "nos dirigimos al peor verano de los últimos años, pues estamos muy mal por la falta de lluvia, y no solo en cuanto al nivel de los embalses para consumo, sino en general, para la agricultura, por lo que viene una época complicada". Tanto es así que asegura que "mucho tendría que llover para tener un verano normal".

Sí que reconoce que las abundantes lluvias caídas en diciembre de 2022 aliviaron la situación de los pantanos gaditanos, que se recuperaron hasta alcanzar los niveles del pasado año, "pero la falta de lluvia de estos últimos meses ha empeorado bastante la situación".

Por este motivo hace un llamamiento al sentido común de la población, "que se tiene que concienciar de que será una época difícil". Es decir, que "si no llueve de aquí a septiembre en Cádiz, vendrán tiempos duros, con restricciones duras".

Una situación ante la que es inevitable preguntar si todo se debe al temido cambio climático o a otro nuevo ciclo de sequía que nos toda vivir, ante lo que señala que "aun siendo experto es complicado decir que es por el cambio climático. Cada vez se niega menos que sea consecuencia de dicho cambio, pero no está demostrado cien por cien, aún se sigue estudiando".