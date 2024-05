El original regalo de Andy y Lucas a David Broncano en 'La Resistencia': una camiseta para ayudar a distinguirlos

A pesar de haber anunciado una retirada próxima del mundo de la música, la duda sobre quién es Andy y quién es Lucas de la pareja de artistas gaditanos parece seguir presente en mucha gente. Para seguir sobrellevando la carga, el dueto se lo toma con el humor que requiere una cuestión que parece que va a perdurar hasta después de que se retiren. Para ello, no han dudado en convertir este asunto en un singular regalo para David Broncano, presentador del programa 'La Resistencia', al que acudieron este jueves.

Una camiseta en la que aparecen diferenciados, con sus caras y nombres debajo, que sirve para distinguirlos: este ha sido el detalle que Andy y Lucas han querido llevarle a Broncano, en un programa en el que es común que los invitados lleguen con algún regalo para el presentador jienense. Un tema que ha sido tratado con sarcasmo a lo largo de la carrera de los artistas, que aún a día de hoy, a pesar de haber anunciado que su trayectoria artística va llegando a su fin, sigue latente. "Hace poco me reconoció un hombre por la calle y me saludó, 'adiós Andy', y me alegró que lo hiciese, pero al despedirse me dijo, 'dale recuerdos a Andy de mi parte", comentaba el propio artista al respecto, haciendo ver que mucha gente sigue sin tenerlo claro. "También hay personas que nos paran por la calle y nos confunden con el grupo Los Caños", recordaba Lucas en el programa.

Una cuestión que siempre ha estado presente y que en el pasado carnaval fue objeto de gran cantidad de cuplés, tanto callejeros como de concurso, más aún con la aparición de Andy como componente en una comparsa que participó en el concurso de coplas que se celebra cada año en el Gran Teatro Falla.

La estancia del dúo gaditano en La Resistencia también sirvió para recordarle a la gente que si se retiran no es porque haya ningún problema entre ellos, sino por causas de salud de Lucas. "Si me preguntas si esto termina aquí pues para mí sí que acaba. Son circunstancias de la vida que se dan, de la salud de cada uno. Toca descansar, recuperar un poquito la salud y ya después veremos lo que pasa", explicaba el mismo Lucas al respecto de su retirada. A pesar de su anuncio, al dueto todavía le quedan varios conciertos que disfrutar, pues su última gira continúa y estarán por ciudades como Málaga, Granada, Barcelona, Madrid, la actuación que tienen prevista en el Muelle de Cádiz el 10 de agosto o su último concierto en Sevilla en el mes de diciembre.

La anécdota de Andy y Lucas con Eminem

Otro de los acontecimientos que quisieron recordar y que no ha pasado desapercibido fue cuando, en un hotel de Barcelona, Lucas estuvo cerca de pegarse con el rapero americano Eminem. "Había una chica en silla de ruedas llamándole y él no hacía caso. Yo lo vi y le grité: Eminem, you stupid", relata el gaditano. "Me contestó insultándome en inglés y me fui para él con los dos de seguridad que iban conmigo, aunque al lado de los suyos, los míos no eran para tanto", comentaba irónicamente. Para relajar la situación apareció un mosso d'esquadra que los separó. "Cuando me di la vuelta y vi que la silla de ruedas estaba vacía porque la chavala se había ido corriendo... casi me llevo dos piñas", confesaba Lucas, mientras Broncano le consolaba apreciando el gesto que había tenido con la chica.

Para despedirse, los artistas gaditanos hicieron un regalo aún más especial que la camiseta. Lucas entonó una canción que habían hecho al programa, cuyo estribillo decía: "Resistencia somos y seremos", palabras con las que el programa acompañaba al vídeo publicado en redes sociales que inmortalizaba el momento.